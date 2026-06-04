Σε ρυθμούς έντονης οικοδομικής ανάπτυξης κινείται η Λεμεσός, με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης να καλείται να διαχειριστεί τις αυξανόμενες προκλήσεις.

Αυτό αναφέρει στον «Φ» ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Σωκράτης Μεταξάς, σημειώνοντας ότι οι νέες αιτήσεις που εισέρχονται στο σύστημα ανέρχονται περίπου στις 1.000 μηνιαίως, τόσο για πολεοδομικές όσο και για οικοδομικές άδειες, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη έντονη οικοδομική δραστηριότητα στην επαρχία.

Ο κ. Μεταξάς ανέφερε ότι κατά την ίδρυση του ΕΟΑ, την 1η Ιουλίου 2024, ο Οργανισμός παρέλαβε περίπου 8.500 εκκρεμείς υποθέσεις. Από αυτές, σήμερα έχει διεκπεραιωθεί περίπου τα δύο τρίτα, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, παράλληλα με την εξέταση των νέων αιτήσεων που κατατίθενται καθημερινά.

«Στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκκρεμότητες που παραλάβαμε, ώστε να μπούμε σε ρυθμούς πλήρους κανονικότητας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κληθείς να τοποθετηθεί για το εάν η Λεμεσός συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, σημείωσε ότι η ανάπτυξη παραμένει έντονη, επισημαίνοντας ότι ο ρυθμός υποβολής αιτήσεων στο σύστημα δεν παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης. Σε ερώτηση σχετικά με τον κύριο όγκο των αιτήσεων, υπέδειξε ότι αυτές ανέρχονται περίπου στις 1.000 μηνιαίως, τόσο για πολεοδομικές όσο και για οικοδομικές άδειες και οι περισσότερες αφορούν πολυκατοικίες, κάποιες εκ των οποίων είναι κάποιες είναι και ψηλά κτήρια και πύργοι.

«Η Λεμεσός έχει την ιδιαιτερότητα να έχει πολύ υψηλό δομήσιμο εμβαδόν στις αιτήσεις που εγκρίνει, λόγω και της παρουσίας υψηλών κτηρίων, ενώ στην ύπαιθρο τα δεδομένα είναι διαφορετικά», σημείωσε. Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι ο κύριος όγκος των αιτήσεων εντοπίζεται στην ευρύτερη αστική περιοχή της Λεμεσού, η οποία εκτείνεται από τη Μονή, την Παρεκκλησιά μέχρι την Επισκοπή.

Ενδιαφέρον για πολυώροφα κτήρια στην Ακταία Οδό

Αναφορικά με τα ψηλά κτήρια και τους πύργους και ερωτηθείς εάν αναμένεται να δούμε και άλλα, ο γενικός διευθυντής σημείωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, καθώς ήδη έχουν υποβληθεί αιτήσεις και άλλες βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας.

«Εμείς προσπαθούμε να ανταποκριθούμε, πάντα εντός των πλαισίων που θέτει το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και ο τοπικός δήμος, ώστε να τηρούνται οι γενικές αρχές της πολεοδομικής ανάπτυξης», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχει περιοχή στη Λεμεσό που να έχει χαρακτηριστεί αποκλειστικά για ψηλά κτήρια. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση τη νομοθεσία, τη χωρητικότητα της περιοχής και τις υφιστάμενες υποδομές. Σε ό,τι αφορά την περιοχή της Ακταίας Οδού, ανέφερε ότι αναμένεται να κατατεθούν και άλλες αιτήσεις για ψηλά κτήρια, σημειώνοντας ότι ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιοκτήτες για τέτοιες αναπτύξεις.

Ο κ. Μεταξάς αναφέρεται, επίσης, στη στελέχωση του Οργανισμού, επισημαίνοντας ότι έχει καλυφθεί σημαντικό μέρος των θέσεων. Όπως υπέδειξε, ο ΕΟΑ αναμένεται να απασχολεί περίπου 500 εργαζομένους έως το τέλος του έτους, ενώ στόχος είναι η πλήρης εκπαίδευση και ενσωμάτωσή τους στη λειτουργία του Οργανισμού.

Παράλληλα, σημειώνει ότι, σε περίπτωση διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού όπως η διαχείριση υπηρεσιών ύδρευσης σε αγροτικές περιοχές ή κοινόκτητων οικοδομών, θα απαιτηθεί περαιτέρω ενίσχυση του προσωπικού.

SOS για επικίνδυνες οικοδομές

Αναφορικά με τις επικίνδυνες οικοδομές, σημειώνει ότι έχουν καταγραφεί περίπου 1.000 περιπτώσεις ακατάλληλων οικοδομών στην επαρχία Λεμεσού. «Ο ΕΟΑ παρέλαβε, όταν του ανατέθηκε η αρμοδιότητα, περίπου 700 επικίνδυνες οικοδομές από τις προηγούμενες αρχές. Σήμερα, μετά την καταγραφή που έχει ξεκινήσει, ο αριθμός ανέρχεται σε περίπου 1.000. Από αυτές, έχουν ιεραρχηθεί για άμεση παρέμβαση περίπου 40 ιδιαίτερα επικίνδυνες περιπτώσεις».

Ωστόσο, όπως τονίζει, η υφιστάμενη νομοθεσία δεν παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση, όπως διακοπή υπηρεσιών (ηλεκτρικού ρεύματος και νερού) και άμεση υποχρεωτική εκκένωση κτηρίων. «Η ευθύνη πρωτίστως ανήκει στους ιδιοκτήτες για τη συντήρηση των οικοδομών τους», υπογραμμίζει ο γενικός διευθυντής του ΕΟΑ Λεμεσού, σημειώνοντας ότι «το πιο ιδανικό θα ήταν να έχουμε τη δυνατότητα να εισερχόμαστε άμεσα και να σφραγίζουμε τον χώρο, ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις των ιδιοκτητών».

Καταληκτικά, τόνισε ότι ο Οργανισμός προσπαθεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της πόλης, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, την αναβάθμιση και ενίσχυση της οικονομίας της πόλης.