Οι θάνατοι των δύο ανθρώπων από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αισχύλου στη Γερμασογεια αποτέλεσαν τη σταγόνα που ξεχείλισε στο γεμάτο ποτήρι και ανέδειξαν το σοβαρό πρόβλημα με τις επικίνδυνες οικοδομές που ταλανίζουν την επαρχία Λεμεσού. Για χρόνια, οι αρμόδιοι φορείς και οι τοπικές Αρχές καλούνταν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της υποχώρησης μπαλκονιών στη Λεμεσό, χωρίς όμως, να καταφέρνουν να βρουν αποτελεσματική λύση.

Το ζήτημα με την κατάρρευση μπαλκονιών είχε αναδειχθεί και σε προηγούμενα ρεπορτάζ του «Φ», με χαρακτηριστικούς τίτλους, όπως «είχαν Άγιο». Ειδικότερα, σε ρεπορτάζ της 21ης Ιανουαρίου 2025, είχαμε γράψει ότι το γεγονός ότι δεν είχαμε θύματα θεωρείται «Θεού ευχή», αλλά το ενδεχόμενο να συμβεί κάτι τέτοιο δεν ήταν καθόλου μακριά.

Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια, που σημειώθηκε το Μεγάλο Σάββατο, άνοιξε και πάλι το «ασκό του Αιόλου» σχετικά με τις επικίνδυνες οικοδομές. Πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα που είναι γνωστό εδώ και χρόνια. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε κριθεί επικίνδυνη και οι ιδιοκτήτες της είχαν ενημερωθεί, αλλά παρέμειναν αδιάφοροι για την κατάσταση, αποτελεί εγκληματική αμέλεια. Την ίδια ώρα, οι ιδιοκτήτες εισέπρατταν χιλιάδες ευρώ είτε από ενοικιάσεις σε αλλοδαπούς, είτε μέσω πλατφορμών.

Αντίστοιχα προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλες πολυκατοικίες της Λεμεσού. Ενδεικτική η περίπτωση με συγκρότημα τεσσάρων πολυκατοικιών στην παραλιακή περιοχή της Γερμασόγεια που είχε προκαλέσει πονοκέφαλο στον δήμο, ο οποίος, παρά τις επανειλημμένες επιστολές, δεν έχει καταφέρει να δώσει ένα τέλος στο πρόβλημα. Η κατάσταση παραμένει η ίδια μέχρι και σήμερα.

Συγκεκριμένα, μία από τις πολυκατοικίες έχει κριθεί ακατάλληλη και επικίνδυνη (ενδεικτική η φωτογραφία), ωστόσο, οι ένοικοι συνεχίζουν να διαμένουν σε αυτή, αγνοώντας τους κινδύνους. Μάλιστα, στα διαμερίσματα διαμένουν 10 άτομα σε άθλιες συνθήκες. Για την περίπτωση αυτή, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού απέστειλε επιστολή χθες (16/4) στους ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης επικίνδυνης πολυκατοικίας, δίνοντάς τους προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα για να εκκενώσουν το κτήριο. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Αρχές θα προχωρούσαν σε σφράγισμά της και σε άλλες ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο ΕΟΑ Λεμεσού ετοιμάζει λίστα με τις επικίνδυνες οικοδομές στην επαρχία, η οποία, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, φαίνεται να αγγίζει τις 780. Από αυτές, οι μισές βρίσκονται στην αστική περιοχή της Λεμεσού, ενώ οι υπόλοιπες μισές στην επαρχία. Περίπου 80 οικοδομές και πολυκατοικίες κρίνονται άκρως επικίνδυνες και ενέχουν άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης.

Το ζήτημα των επικίνδυνων οικοδομών στον Δήμο Γερμασόγειας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν το «Φ». Συγκεκριμένα, είχαμε αναδείξει την περίπτωση πολυκατοικίας στην οδό Αγίου Ιλαρίωνα στη Γερμασόγεια, όπου η μία πλευρά του κτηρίου βρίσκεται «στον αέρα», καθώς δεν έχει κατασκευαστεί ο απαραίτητος τοίχος αντιστήριξης, αφήνοντας τους κατοίκους εκτεθειμένους σε σοβαρό κίνδυνο. Παρά τις πολλές υποσχέσεις και τις επισημάνσεις, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την αποκατάσταση του προβλήματος. Μάλιστα, για το ζήτημα αυτό υπάρχει πρόβλημα με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων κάτω από την πολυκατοικία, καθώς ένας από αυτούς αρνείται να επιτρέψει την είσοδο στην ιδιοκτησία του για τις αναγκαίες εργασίες.

Η τραγωδία της Γερμασόγειας ήρθε να καταδείξει την αποτυχία των Αρχών να εφαρμόσουν τις νομοθεσίες και να θέσουν πρώτους ευθυνών, τους ιδιοκτήτες που αδιαφόρησαν για τη ζωή των ενοίκων. Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα και η ασφάλεια των πολιτών δεν γίνει πρώτη προτεραιότητα, η επόμενη τραγωδία δεν θα αργήσει να έρθει. Ανάμεσα στην ατυχία της κατάρρευσης, το μόνο ευτύχημα είναι ότι συνέβη το μεσημέρι. Αν είχε συμβεί το βράδυ, ο απολογισμός θα ήταν σίγουρα πολύ μεγαλύτερος.

Μέσω Booking έκλεισε το μοιραίο διαμέρισμα το δεύτερο θύμα

Μέσω των εξετάσεων DNA και αποτυπωμάτων, αναμένεται να ταυτοποιηθεί το δεύτερο θύμα της διπλής τραγωδίας στη Γερμασόγεια, η οποία σημειώθηκε το Μεγάλο Σάββατο στη Λεμεσό. Από τη σορό του δεύτερου θύματος έχουν ληφθεί δείγματα για επιστημονικές εξετάσεις, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», από τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί από τις Αρχές μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι το δεύτερο θύμα, που σύμφωνα με πληροφορίες, προέρχεται από χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, είχε κλείσει το διαμέρισμα για διαμονή μέσω της πλατφόρμας Booking λίγες ημέρες πριν από την τραγωδία.

Οι έρευνες συνεχίζονται από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της εφημερίδας μας, το διαμέρισμα ανήκει σε συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, αλλά η διαχείρισή του έχει ανατεθεί σε εταιρεία που το ενοικιάζει σε τρίτους. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κατάθεση από τον υπεύθυνο της εταιρείας, η οποία αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.

Σε μια άλλη εξέλιξη, αύριο Σάββατο, ακριβώς μία εβδομάδα μετά την τραγωδία, φίλοι και ομοεθνείς του 27χρονου Νιγηριανού θα συγκεντρωθούν έξω από την πολυκατοικία για να αποτίσουν φόρο τιμής στα δύο θύματα. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα και οι παρευρισκόμενοι θα αφήσουν κεριά και λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων.