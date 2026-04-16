Οι ΕΟΑ, όχι μόνο μπορούν να κλείσουν μια επικίνδυνη οικοδομή αλλά ακόμη και να την κατεδαφίσουν, όπως υποδεικνύει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών, Άριστος Δαμιανού, ο οποίος προσθέτει, πως υπάρχει επίσης η ευχέρεια έξωσης ή και σφράγισης τέτοιων οικοδομών.

Ο κ. Δαμιανού έριξε και βόμβα δηλώνοντας, πως «ιδιωτικά συμφέροντα τίθενται πάνω από την ασφάλεια και την ζωή των πολιτών». Συγκεκριμένα, με αφορμή την κατάρρευση της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια το Μεγάλο Σάββατο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων, ανέφερε και τα εξής: «Δεν πρέπει τα ιδιωτικά συμφέροντα να τίθενται πάνω από την ασφάλεια και τη ζωή των πολιτών. Είναι τα συμφέροντα που οδήγησαν στην απραξία σε σχέση με την επικαιροποίηση πολλών νομοθεσιών στο παρελθόν».

Τι προνοεί, όμως η υφιστάμενη νομοθεσία και τι εξουσίες έχουν οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης;

Στο άρθρο 15 του «περί Οδών και Οικοδομών Νόμου» καταγράφονται τα ακόλουθα: «Η αρμόδια Αρχή δύναται με διάταγμα να κλείσει οποιαδήποτε οικοδομή η οποία σύμφωνα με τη γνώμη της Αρχής είναι ακατάλληλη για ανθρώπινη κατοίκηση λόγω συνθηκών ανθυγιεινών, κακού εξαερισμού ή συνωστισμού ή είναι επικίνδυνη κατοίκηση λόγω των δομικών της ελαττωμάτων ή ελαττωμάτων πυροπροστασίας, δύναται όμως να απαγορεύσει τη μελλοντική χρήση της οικοδομής για τέτοια κατοίκηση μέχρις ότου ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, επανοικοδομηθεί, μετατραπεί ή επισκευασθεί με τέτοιο τρόπο ως η Αρχή ήθελε ορίσει».

Εξάλλου, στο άρθρο 15Α αναφέρεται, πως: «Σε περίπτωση που η αρμόδια Αρχή είναι πεπεισμένη ότι οποιαδήποτε οικοδομή, κατοικημένη ή όχι, (…) είναι σε τέτοια κατάσταση, ώστε να παρουσιάζει οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη που ενδέχεται να την καταστήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα επικίνδυνη για τα πρόσωπα που διαμένουν σε αυτήν ή στη γειτονική οικοδομή ή για τους διερχομένους ή για τις γειτονικές οικοδομές και ότι είναι επιβεβλημένη η λήψη προληπτικών μέτρων για άρση τέτοιου κινδύνου, η αρμόδια αυτή αρχή δύναται να εκδώσει σχετική απόφαση ως προς τούτο, τηρουμένων των ακόλουθων διατάξεων:

(α) Η αρμόδια Αρχή, με έγγραφη ειδοποίησή της που επιδίδεται στον ιδιοκτήτη, πληροφορεί αυτόν για την απόφαση που λήφθηκε, καθώς και για τους λόγους οι οποίοι υποστηρίζουν την απόφαση αυτή και καλεί αυτόν, εντός προθεσμίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση.

(i) Να διορίσει μελετητή για την ετοιμασία σχετικής έκθεσης ή/και μελέτης για επισκευή της οικοδομής και για την υποβολή αυτής στην αρμόδια Αρχή, ή/και

(ii) να επισκευάσει, να απομακρύνει, να προστατεύσει ή να περιφράξει την οικοδομή και γενικά να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα που καθορίζονται στην ειδοποίηση, τα οποία κατά τη γνώμη της αρμόδιας Αρχής κρίνονται επαρκή για την επισκευή της οικοδομής.

Στο δε άρθρο 15Β, προνοείται ότι σε περίπτωση που η αρμόδια Αρχή είναι πεπεισμένη ότι οποιαδήποτε οικοδομή, κατοικημένη ή όχι (…) είναι σε τέτοια κατάσταση, ώστε να γίνεται επικίνδυνη για τα πρόσωπα που διαμένουν σε αυτήν ή σε γειτονική οικοδομή ή για τους διερχομένους ή για τις γειτονικές οικοδομές και ότι είναι επιβεβλημένη η λήψη μέτρων για άρση τέτοιου κινδύνου, η αρμόδια αυτή Αρχή δύναται:

(α) Να εισέλθει αυτεπάγγελτα στην οικοδομή ή/και στον χώρο που την περιβάλλει και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρση του άμεσου κινδύνου πρόκλησης σωματικής βλάβης, στην παρουσία αστυνομικού, σε περίπτωση που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι θα παρεμποδισθεί στην άσκηση των εξουσιών της ή στην εκτέλεση των καθηκόντων της.

(β) Με έγγραφη ειδοποίησή της, που επιδίδεται στον ιδιοκτήτη ή/και στα πρόσωπα που διαμένουν σε αυτή, να πληροφορεί αυτούς για την απόφαση που λήφθηκε, καθώς και για τους λόγους οι οποίοι υποστηρίζουν την απόφαση αυτή και να τους καλεί όπως, εντός προθεσμίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση, να εγκαταλείψουν και να εκκενώσουν την οικοδομή.

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών σχολιάζοντας αναφορές για επιβεβλημένη τροποποίηση της νομοθεσίας ξεκαθάρισε πως η Επιτροπή δεν θεωρεί πως απαιτούνται αμέσως νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, σημειώνοντας, πως οι υφιστάμενες πρόνοιες «είναι δρακόντειες».

Από πλευράς του, ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, μιλώντας ύστερα από συνάντηση του αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ, κάλεσε τους ΕΟΑ να δημοσιοποιήσουν και να επικαιροποιήσουν τις περίπου 1.300 επικίνδυνες οικοδομές, εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία. Ο κ. Ιωάννου ανέφερε, επίσης, πως τον περασμένο Μάρτιο το υπουργείο Εσωτερικών καθόρισε ενιαία διαδικασία για τη διαχείριση του επικίνδυνων οικοδομών και μάλιστα αυτή έχει κοινοποιηθεί στους ΕΟΑ.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, διαβεβαίωσε πως το Επιμελητήριο θα στηρίξει την προσπάθεια των ΕΟΑ με τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία να αναρτηθούν, αφού επικαιροποιηθούν, οι εκατοντάδες οικοδομές που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες. Παράλληλα, κάλεσε του ΕΟΑ να μεταβούν επιτόπου και να τοποθετήσουν σήμανση στις επικίνδυνες οικοδομές ώστε «να υπάρξει διαφάνεια και γνωστοποίηση, δημοσιοποίηση όλων των περιπτώσεων».