Μάχη με τον χρόνο δίνει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας προκειμένου να ξεκαθαρίσει ποια κατοικημένα κτήρια στην πόλη και την επαρχία κρίνονται ως ακατάλληλα. Μέχρι στιγμής, μόνο στην πόλη της Λάρνακας, εντοπίστηκαν 35 επικίνδυνα κατοικημένα κτήρια, ανάμεσά τους μεγάλα συγκροτήματα με εκατοντάδες ενοίκους, όπως η πολυκατοικία «Φιλάντα», στην οποία την περασμένη Τετάρτη ένας αλλοδαπός έχασε τη ζωή του όταν πήδηξε από μπαλόνι προκειμένου ν’ αποφύγει τη σύλληψη.

Για τις 35 οικοδομές ο Οργανισμός αποφάσισε πως, αναλόγως της περίπτωσης, θα δίνει λίγο χρόνο στους ιδιοκτήτες ώστε να δρομολογήσουν τις διαδικασίες άρσης της επικινδυνότητας κι εάν αυτοί δεν συμμορφώνονται θα προχωρά με διατάγματα εκκένωσης. «Πρόκειται για επικίνδυνες οικοδομές, πολυκατοικίες αλλά και σπίτια, που είναι η πρώτη προτεραιότητά μας, επειδή έχουν αυξημένο κίνδυνο», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, υποδεικνύοντας πως τις επόμενες εβδομάδες θα ειδοποιηθούν σχετικά όλοι οι ιδιοκτήτες.

Οι αποφάσεις του ΕΟΑΛ κοινοποιήθηκαν χθες σε σύσκεψη που έγινε στον Δήμο Λάρνακας, στην παρουσία του δημάρχου και εκπροσώπων της Επαρχιακής Διοίκησης, της Πολιτικής Άμυνας και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. «Ενημερώθηκαν για το πώς θα γίνει ο χειρισμός των επικίνδυνων οικοδομών τους επόμενους μήνες, ώστε να ληφθούν αποφάσεις για το κοινωνικό θέμα που θα προκύψει», σημείωσε ο κ. Χατζηχαραλάμπους.

Υπενθυμίζεται πως μία πολυκατοικία στη Φανερωμένη («Madona court») έχει εκκενωθεί αφού κρίθηκε ως άκρως επικίνδυνη. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες δεν σφράγισαν τον χώρο, λόγω διαφωνιών που προέκυψαν μεταξύ τους αναφορικά με το εάν θα προχωρήσουν σε επιδιορθώσεις στο κτήριο. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο ΕΟΑΛ προχώρησε σε νομικά μέτρα για εξασφάλιση διατάγματος κατοχής του χώρου. «Εμείς όταν αποκτήσουμε την κατοχή θα τη σφραγίσουμε και εάν δεν προχωρήσουν σε επιδιορθώσεις είτε θα επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο, είτε θα δούμε ποιες άλλες επιλογές έχουμε», σημείωσε, προσθέτοντας πως ο Οργανισμός έδωσε προειδοποίηση στους ιδιοκτήτες δεύτερης πολυκατοικίας στην περιοχή Φανερωμένης. Οι ιδιοκτήτες των 17 διαμερισμάτων και των δύο καταστημάτων καλούνται εντός μίας εβδομάδας να ορίσουν μελετητή και να δρομολογήσουν διαδικασίες επιδιόρθωσής της.

Εν τω μεταξύ, την περασμένη εβδομάδα κατεδαφίστηκε η οικία στην Χρυσοπολίτισσα, μέρος της οροφής της οποίας κατέρρευσε την ώρα που σε αυτή βρίσκονταν τρεις αλλοδαπές. Εντός των επόμενων ημερών, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, θα κατεδαφιστούν και οι δύο επικίνδυνες οικοδομές στην οδό Σταυροδρομίου, στη μία εκ των οποίων κατέρρευσε, πριν από λίγες ημέρες, μέρος της οροφής. «Κατεδαφίσαμε το προηγούμενο Σάββατο και μία επικίνδυνη οικοδομή στην Τερσεφάνου. Επίσης, καθημερινά σφραγίζουμε επικίνδυνα ακατοίκητα κτήρια στη Λάρνακα και την επαρχία. Έχουμε πάει στα Λεύκαρα και τον Κόρνο και σήμερα (σ.σ. χθες) υπάρχει κλιμάκιο στη Μελίνη», σημείωσε ο κ. Χατζηχαραλάμπους, υποδεικνύοντας πως όσοι δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις του ΕΟΑΛ θα έρχονται αντιμέτωποι με διοικητικό πρόστιμο.