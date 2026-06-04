Μετά τις αποφάσεις που λήφθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Επιδημιολογική Ομάδα και τις αγροτικές οργανώσεις, την περασμένη Τρίτη για τον αφθώδη πυρετό οι εξελίξεις τρέχουν με ιλιγγιώδει ταχύτητα.

Με στόχο την πιστή υλοποίηση των αποφάσεων πραγματοποιίηθηκαν χθες συντονιστικές συναντήσεις. Η αρχή έγινε με διευρυμένη σύσκεψη στο υπουργείο Άμυνας, ενώ ακολούθησε εξειδικευμένη συνάντηση στα κεντρικά γραφεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε χθες Υπουργική σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν Υπουργοί και Γενικοί Διευθυντές των τριών υπουργείων Άμυνας, Γεωργίας και Δικαιοσύνης, καθώς και η ανώτατη ηγεσία του Αρχηγείου Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς. Στη σύσκεψη κλείδωσε η δυναμική και ουσιαστική εμπλοκή των σωμάτων ασφαλείας στην πρώτη γραμμή της κρίσης.

Συγκεκριμένα, ο στρατός και η αστυνομία αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο για προστασία των λειτουργών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε διαδικασίες θανατώσεων μολυσμένων ζώων και δημιουργία τάφων, καθώς και προστασία των συνεργείων αιμοληψίας, όπως επίσης και την αυστηρή επιτήρηση της Πράσινης Γραμμής για την αποτροπή παράνομων μετακινήσεων από τα κατεχόμενα.

Αμέσως μετά, το σκηνικό μεταφέρθηκε στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, όπου σε νέα σύσκεψη με την Αστυνομία και την Εθνική Φρουρά ρυθμίστηκαν οι οργανωτικές λεπτομέρειες, ο καλύτερος επιχειρησιακός συντονισμός, καθώς και η διάθεση των απαραίτητων μηχανημάτων.

Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η θανάτωση περίπου 6.000 ζώων σε 15 μονάδες (11 στη Λάρνακα, 3 στη Λευκωσία και 1 στην Πάχνα της Λεμεσού). Η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, ξεκαθάρισε πως οι θανατώσεις στις θετικές εκτροφές πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα εντός των επόμενων εικοσιτετραώρων. Ωστόσο, οι αρχές έρχονται αντιμέτωπες με τις έντονες αντιστάσεις κτηνοτρόφων, ιδιαίτερα μετά τα έκρυθμα περιστατικά που σημειώθηκαν στην Πάχνα.

Σημειώνεται ότι η απόφαση για ενεργότερη εμπλοκή Αστυνομίας και στρατού είναι αποτέλεσμα της έντονης ανησυχίας που επικρατεί στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, καθώς λειτουργοί έχουν πέσει θύματα λεκτικής και σωματικής βίας με χαρακτηριστικά επεισόδια σε Κοφίνου και Πάχνα.

Για την προστασία των διαδικασιών, λειτουργούν πλέον 120 σημεία απολύμανσης σε όλη την Κύπρο. Σε 20 από αυτά υπάρχει μόνιμη φύλαξη από την Αστυνομία, στα υπόλοιπα διεξάγονται περιπολίες, ενώ αναμένεται η εμπλοκή της Εθνικής Φρουράς σε σημεία ελέγχου.

Η κατάσταση που αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία είναι δραματική, καθώς ο ιός έχει πλήξει μέχρι στιγμής 120 κτηνοτροφικές μονάδες, 14 μονάδες βοοειδών, 103 μονάδες αιγοπροβάτων και 3 χοιροτροφικές μονάδες στη δυτική Λευκωσία.

Οι απώλειες για το ζωικό κεφάλαιο της χώρας είναι τεράστιες. Μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί 45.180 αιγοπρόβατα (11,5% του συνολικού πληθυσμού), 3.018 βοοειδή (3,5%) και 24.483 χοίροι (7,8%).

Η κυβέρνηση, θορυβημένη από τις αναφορές ότι η κύρια πηγή εισόδου του ιού ήταν οι παράνομες συναλλαγές και η διακίνηση ζώων από τα κατεχόμενα, αποφάσισε την κατακόρυφη αυστηροποίηση των ποινών. Η πρόταση που οδηγείται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προνοεί διοικητικά πρόστιμα που θα αγγίζουν τις €100.000 και δικαστικά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις €250.000.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχουν εκδοθεί 27 διοικητικά πρόστιμα ύψους €91.540, ενώ έξι σοβαρές περιπτώσεις παραβάσεων έχουν παραπεμφθεί στην Αστυνομία για ποινική διερεύνηση (εκ των οποίων οι δύο αφορούν μετακίνηση ζώων προς θανάτωση στο Κίτι).