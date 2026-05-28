Η επιδημιολογική λαίλαπα του αφθώδους πυρετού συνεχίζει να εξαπλώνεται απειλητικά. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», εντοπίστηκαν τρία νέα κρούσματα σε μονάδες αιγοπροβάτων στην επαρχία Λευκωσίας, εξέλιξη η οποία ανεβάζει τον δραματικό απολογισμό των μολυσμένων μονάδων παγκύπρια στις 120.

Η νέα αυτή επιδείνωση πυροδοτεί ραγδαίες εξελίξεις σε κυβερνητικό επίπεδο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανακοινώνει την προσωπική του εμπλοκή, την ώρα που ο κτηνοτροφικός κόσμος εξεγείρεται και μεταφέρει τα δυναμικά του μέτρα έξω από τις πύλες του Προεδρικού Μεγάρου.

Μπροστά στην εκρηκτική κατάσταση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παρενέβη δυναμικά χθες το απόγευμα από τη Λεμεσό, ανακοινώνοντας ότι αναλαμβάνει προσωπικά το θέμα. Ο Πρόεδρος δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τις αγροτικές οργανώσεις, τη «Φωνή των Κτηνοτρόφων» και οποιονδήποτε άλλον επηρεαζόμενο επιθυμεί, στέλνοντας όμως ταυτόχρονα αυστηρά μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις για την ανάγκη πιστής τήρησης των υγειονομικών κανόνων.

«Θα αναλάβω προσωπικά το θέμα, θα μιλήσω εγώ ο ίδιος έτσι ώστε να γνωρίζουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και οι άμεσα επηρεαζόμενοι, να μιλήσουμε και δημόσια για το συγκεκριμένο θέμα», ανέφερε, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι το ζήτημα των νέων δειγματοληπτικών ελέγχων που ζητούν οι κτηνοτρόφοι απασχόλησε και τη χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στη βάση των διεθνών πρωτοκόλλων, θεωρούν πως δεν απαιτούνται δεύτεροι έλεγχοι.

Απαντώντας στις επικρίσεις των κτηνοτρόφων περί πλημμελών μέτρων βιοασφάλειας από πλευράς των αρχών, ο κ. Χριστοδουλίδης υπεραμύνθηκε των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και απέρριψε τα περί ασυνεννοησίας με το Υπουργείο Γεωργίας. Αντίθετα, έστρεψε τα βέλη του σε όσους παραβίασαν τα μέτρα, φέρνοντας ως παράδειγμα την έξαρση στη Λεμεσό: «Θυμάστε που σταμάτησε ο αφθώδης πυρετός και που βρέθηκε στην Λεμεσό. Κάτι έγινε για να έρθει στην Πάχνα. Σημαίνει ότι δεν υπήρξε συνεργασία, σημαίνει ότι κάποιοι δεν ακολουθούσαν αυτά που έπρεπε να ακολουθήσουν». Διερωτήθηκε, μάλιστα, πώς είναι δυνατόν να ευθύνονται οι κρατικές υπηρεσίες για το γεγονός ότι ο ιός μεταφέρθηκε από τη Λάρνακα στην Πάχνα.

«Ή θα συνεργαστούμε όλοι να ακολουθήσουμε αυτά που πρέπει να ακολουθήσουν, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Αν δεν συνεργαστούμε, στο τέλος θα είμαστε όλοι χαμένοι», προειδοποίησε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος.

Η ακτινογραφία των 120 μολυσμένων μονάδων

Η κατανομή των προσβεβλημένων εκμεταλλεύσεων αποτυπώνει το μέγεθος της υγειονομικής απειλής, ενώ αναδεικνύει και σοβαρά κενά συμμόρφωσης.

Οι μονάδες αιγοπροβάτων είναι 103 συνολικά και αποτελούν το κύριο θύμα της έξαρσης. Οι περισσότερες εντοπίζονται στη Λάρνακα, 73 μονάδες, εκ των οποίων η μία παράνομη, ακολουθεί η Λευκωσία με 29 μονάδες, ενώ μία μονάδα καταγράφεται στη Λεμεσό.

Σε ότι αφορά τις μονάδες βοοειδών ο αριθμός τους ανέρχεται στις 14 συνολικά. Στη Λάρνακα εντοπίζονται 9 μονάδες και στη Λευκωσία 5, με τη μία εξ αυτών να λειτουργεί παράνομα.

Οι μολυσμένες χοιροτροφικές μονάδες παραμένουν στις 3 συνολικά και όλες βρίσκονται στη δυτική Λευκωσία.

Από το σύνολο των 120 μονάδων, οι 80 χαρακτηρίζονται ως κανονικές, οι 31 είναι πολύ μικρές (κάτω των 50 ζώων), οι 4 είναι ζωεμπορικές (η μία πάχυνσης), ενώ περιλαμβάνονται τα 3 χοιροστάσια και οι 2 παράνομες μονάδες (βοοειδών και προβάτων).

Τα στοιχεία για τον αριθμό των ζώων που έχουν νοσήσει, θανατωθεί ή οδηγούνται προς θανάτωση προκαλούν σοκ, πλήττοντας ανεπανόρθωτα την εγχώρια κτηνοτροφία. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 78.060 ζώα (50.526 αιγοπρόβατα, 24.483 χοίροι και 3.051 αγελάδες).

Μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί 43.156 αιγοπρόβατα (αντιστοιχούν στο 11% του συνολικού πληθυσμού των ενήλικων αιγοπροβάτων) 24.483 χοίροι (περίπου το 8% του συνολικού πληθυσμού και 3.018 βοοειδή το 4% του συνολικού πληθυσμού).

Οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τον δεύτερο κύκλο επιδημιολογικής διερεύνησης στις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου. Σημειώνεται ότι κατά τον πρώτο κύκλο οι επαρχίες αυτές είχαν παρουσιάσει μόνο αρνητικά αποτελέσματα. Κατά τον δεύτερο κύκλο υπήρξε ο εντοπισμός ενός κρούσματος στην Πάχνα της Λεμεσού στις 14 Μαΐου, σε εκτροφή 62 αιγοπροβάτων.

Παράλληλα, όλα τα Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία έχουν λάβει οδηγίες για τη λήψη δειγμάτων από εκμεταλλεύσεις συλλογής ζώων προς σφαγή, καθώς και από μονάδες πάχυνσης αιγοπροβάτων και βοοειδών. Οι συγκεκριμένες δειγματοληψίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Κρίσιμη ανασκόπηση των μέτρων

Μπροστά στην αρνητική τροπή της νόσου, η Υπουργός Γεωργίας πραγματοποιεί σήμερα κρίσιμη συνάντηση με την ηγεσία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ενδελεχής ανασκόπηση της πορείας του αφθώδους πυρετού και η αυστηρή αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων περιορισμού.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καλούνται να παρουσιάσουν σαφή επιστημονικά δεδομένα για τη γεωγραφική διασπορά, ενώ εξετάζεται η πορεία του δεύτερου κύκλου επιδημιολογικής διερεύνησης σε Λεμεσό, Πάφο και Αμμόχωστο. Παράλληλα, αξιολογείται το πρόγραμμα εμβολιασμού.

Στο Προεδρικό μεταφέρεται η οργή των κτηνοτρόφων – Μεγάλη διαμαρτυρία την Παρασκευή

Μετά από συντονισμένες διαβουλεύσεις, ομάδα αγανακτισμένων κτηνοτρόφων έλαβε την οριστική απόφαση να πραγματοποιήσει δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας αύριο Παρασκευή έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.

Οι κτηνοτρόφοι διαμηνύουν ότι «έφτασαν στα έσχατα» και καταγγέλλουν τις πρακτικές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ζητώντας άμεσο τερματισμό των μαζικών θανατώσεων υγιών ή ασυμπτωματικών ζώων και απαιτώντας αξιοπιστία στις εργαστηριακές εξετάσεις, με αφορμή και τα πρόσφατα γεγονότα στην Πάχνα.

Παρά τις ψεσινές δηλώσεις του Προέδρου που επιρρίπτουν ευθύνες για τη μεταφορά του ιού, οι κτηνοτρόφοι επιμένουν στους δικούς τους ισχυρισμούς περί λανθασμένων χειρισμών και απαιτούν την άμεση αναστολή των μαζικών θανατώσεων. Διαμηνύουν δε ότι η κάθοδός τους στην πρωτεύουσα θα είναι μαζική και δεν πρόκειται να αποχωρήσουν αν δεν εξασφαλίσουν ριζικές αλλαγές στη διαχείριση της κρίσης.

Κοινό μέτωπο του αγροτικού κινήματος

Την ίδια ώρα, η κρίση λαμβάνει καθολικές διαστάσεις για την αγροτική οικονομία. Πέντε οργανώσεις του οργανωμένου αγροτικού κινήματος (ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση, Ευρωαγροτικός), αναγνωρίζοντας το αδιέξοδο, απέστειλαν επείγον αίτημα για συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Το αγροτικό κίνημα ζητά την άμεση και καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα έκτακτο σχέδιο γενναίας οικονομικής στήριξης και να αποτραπεί ο πλήρης αφανισμός της εγχώριας παραγωγής και του εθνικού μας προϊόντος, του χαλλουμιού.