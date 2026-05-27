Κοινή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, απέστειλαν την Τετάρτη οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση και Ευρωαγροτικός, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την επιδεινούμενη κατάσταση που προκαλεί ο αφθώδης πυρετός στην κτηνοτροφία της Κύπρου.

Στην επιστολή τους, οι οργανώσεις τονίζουν ότι η νόσος συνεχίζει να εξαπλώνεται σε νέες επαρχίες, χωρίς να έχει καταστεί δυνατή η αποτελεσματική ανακοπή της, παρά τα μέχρι σήμερα μέτρα και υπομνήματα που έχουν κατατεθεί.

Όπως σημειώνουν, λόγω του ότι προκύπτουν θέματα καθαρά πολιτικής διαχείρισης, εκτός των θεμάτων των κτηνιατρικών υπηρεσιών «είναι θερμή μας παράκληση όπως ορίσετε άμεσα συνάντηση μαζί σας».

Στη συνάντηση θα παρευρεθούν οι αγροτικές οργανώσεις και οι κλάδοι της κτηνοτροφίας (Αιγοπροβατοτρόφοι, Αγελαδοτρόφοι, Χοιροτρόφοι).

Εκφράζουν την πεποίθηση ότι στη συνάντηση ο ΠτΔ θα παρέμβει αποτελεσματικά «για να τεθεί ένα τέλος σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, μαρτύριο που ταλανίζει τους κτηνοτρόφους και ολόκληρο το νησί».

«Συνάμα θα συμβάλετε στο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να επανέλθουν όλοι οι κτηνοτρόφοι στην ομαλότητα της παραγωγικής τους διαδικασίας για να συνεχίσουν να συμβάλλουν στην οικονομία του τόπου», αναφέρουν.

Οι οργανώσεις αναφέρουν ακόμα ότι η άμεση παρέμβαση της Προεδρίας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία συνθηκών ομαλότητας, ώστε οι κτηνοτρόφοι να επανέλθουν στην παραγωγική τους δραστηριότητα και να συνεχίσουν να στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα.