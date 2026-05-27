Ένταση και αναστάτωση επικρατεί στην κοινότητα Πάχνας, με τους κτηνοτρόφους να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την απόφαση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να μην ολοκληρωθεί η εξέταση των δειγμάτων που λήφθηκαν για επαναληπτική δειγματοληψία σε μολυσμένη εκτροφή αιγοπροβάτων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της ανίχνευσης του ιού του αφθώδους πυρετού στην περιοχή στις 14 Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η Υπουργός Γεωργίας επικοινώνησε τηλεφωνικά με κτηνιατρικό λειτουργό για να ενημερωθεί εάν υπάρχει ένσταση να ικανοποιηθεί το αίτημα ιερέα κτηνοτρόφου στην Πάχνα για δεύτερη δειγματοληψία. Μετά την απάντηση ότι δεν υπάρχει ένσταση, κλιμάκιο μετέβη στην εκτροφή και έλαβε τα δείγματα την περασμένη Παρασκευή. Ωστόσο, όταν ενημερώθηκε ο Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, ο οποίος απουσίαζε στο εξωτερικό, αρνήθηκε να προχωρήσει στην εξέτασή τους.

Σε μια προσπάθεια εξήγησης της κατάστασης, ο κτηνιατρικός λειτουργός φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έλαβε οδηγίες από την Υπουργό, κάτι που όμως διαψεύδεται από κύκλους του Υπουργείου Γεωργίας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, αφού διευκρινίζουν ότι δεν είχε προγραμματιστεί θανάτωση των 62 αιγοπροβάτων της συγκεκριμένης μολυσμένης εκτροφής, ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ η διαδικασία δεύτερης εργαστηριακής εξέτασης σε δείγματα που είχαν αρχικά αποδειχθεί θετικά στον ιό, επικαλούμενες λόγους ισονομίας, χρηστής διοίκησης και καλής πίστης. Επιπλέον, διευκρινίζουν ότι τα αρνητικά αποτελέσματα που αναφέρονται δημοσίως αφορούν άλλες εκτροφές της περιοχής που υποβλήθηκαν σε έλεγχο στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης, και όχι τη συγκεκριμένη μολυσμένη εκτροφή.

Η εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών τόνισε κατ’επανάλειψη όταν το αίτημα τέθηκε μετά τον εντοπισμό θετικών κρουσμάτων σε περιοχές της Λευκωσίας και της Λάρνακας ότι «το να διασπείρουμε αμφιβολίες και να θέλουμε επανάληψη της επανάληψης για να πειστούμε δεν είναι σωστό. Είναι σπατάλη πόρων και χρόνου». Εξήγησε επίσης ότι δεν γίνεται μία, αλλά τρεις διαφορετικές αναλύσεις, και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ιός εντοπίστηκε στο αίμα του ζώου. «Έστω και ένα ζώο από ένα εκατομμύριο, θανατώνονται», πρόσθεσε.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εκφράζουν επίσης την ανησυχία τους για τα περιστατικά έντασης και τη διακίνηση ανακριβών πληροφοριών, καταδικάζοντας τη συμπεριφορά συγκεκριμένων προσώπων έναντι του προσωπικού τους. Καλούν τους κτηνοτρόφους σε ψυχραιμία και συνεργασία, τονίζοντας ότι η Υπηρεσία λειτουργεί πάντοτε εντός του πλαισίου της νομιμότητας με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των ζώων, των πολιτών και της Δημόσιας Υγείας και τη διαθεσιμότητα ασφαλών και ποιοτικά κατάλληλων ζωοκομικών προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση.

Διαμαρτυρία στο Προεδρικό

Η απόφαση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να μην εξεταστούν τα επαναληπτικά δείγματα έχει προκαλέσει οργή στους κτηνοτρόφους, που επιμένουν ότι πρέπει να σταματήσει η διαδικασία θανάτωσης ζώων σε μολυσμένες μονάδες. Ομάδα κτηνοτρόφων, εκφράζοντας την απελπισία τους, αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί την Παρασκευή έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Όπως φαίνεται και σε σχετική ανάρτηση στο Facebook, οι κτηνοτρόφοι καλούν σε μαζική συμμετοχή με σύνθημα «Η φωνή μας πρέπει να ακουστεί!». Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 10:00 π.μ. στο Στάδιο ΓΣΠ, από όπου θα ακολουθήσει πορεία προς το Προεδρικό στις 11:00 π.μ.