Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, μετά το ισχυρό ράλι της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι αγορές παρακολουθούν με επιφυλακτικότητα τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Το πετρέλαιο τύπου Brent, που αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς, υποχωρούσε κατά 1,43%, στα 98,16 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI κατέγραφε πτώση 1,77%, στα 92,23 δολάρια το βαρέλι.

Την Τρίτη, οι τιμές είχαν ενισχυθεί κατά περίπου 4%, μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις σε στόχους στο Ιράν. Η εξέλιξη επανέφερε τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και αποδυνάμωσε τις προσδοκίες για συμφωνία αποκλιμάκωσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχειρία, πλήττοντας περιοχές κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι οι επιθέσεις είχαν αμυντικό χαρακτήρα.

Μετά την εκεχειρία του Απριλίου στον τρίμηνο πόλεμο, οι δύο πλευρές είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες για την επαναλειτουργία των Στενών, μέσω των οποίων διακινείται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ωστόσο, η νέα αναζωπύρωση των συγκρούσεων απειλεί να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις και να παρατείνει την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας.

Παράλληλα, το Ισραήλ ενέτεινε τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις προσπάθειες σταθεροποίησης στην περιοχή.

Πληροφορίες ότι ορισμένα δεξαμενόπλοια LNG διέσχισαν πρόσφατα τα Στενά του Ορμούζ ενίσχυσαν, πάντως, τις προσδοκίες ότι η κρίσιμη θαλάσσια οδός ενδέχεται να επαναλειτουργήσει σύντομα. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αυξήσει την παγκόσμια προσφορά ενέργειας και να περιορίσει μέρος των πιέσεων στις τιμές.