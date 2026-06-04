Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά το απόγευμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Κυριακή αναμένεται μικρή άνοδος.