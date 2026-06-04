Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη έξι προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, διαρρήξεις και κλοπές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 480 οχήματα και ελέγχθηκαν 628 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 37 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 326 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 120 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 61 έλεγχοι αλκοόλης, χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν οκτώ οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.