Νέα επίθεση κατά της δημοσιογράφου του CNN Κέιτλαν Κόλινς εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή ερώτησή της για ταμείο ύψους 1,8 δισ. δολαρίων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης. Η ερώτηση αφορούσε αποζημιώσεις για θύματα νομικής βίας, με τον Τραμπ να αντιδρά έντονα στη δημοσιογράφο, η οποία έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο του Αμερικανού Προέδρου.

Αφού ο Τραμπ χαρακτήρισε «το σπουδαιότερο πράγμα» το ταμείο που ίδρυσε, στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση κατά της Κόλινς με την οποία έχει παρελθόν έντονων διαλόγων και εκρήξεων εκ μέρους του.

«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου. Ήσουν συντηρητική. Ήταν συντηρητική από την Αλαμπάμα. Μπορείτε να το πιστέψετε; Αλλά το CNN, και συγκεκριμένα το CNN, κάνει τέτοιες ψευδείς αναφορές, αλλά τώρα έχουν νέα ιδιοκτησία, οπότε ίσως το διορθώσουν. Το αμφιβάλλω. Είναι δύσκολο να διορθώσεις τα σκουπίδια» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τη δημοσιογράφο.

Στη συνέχεια αποκάλεσε το CNN «έναν πολύ διεφθαρμένο οργανισμό» και την Κόλινς «μια διεφθαρμένη δημοσιογράφο που στέκεται εκεί, και ποτέ δεν χαμογελάει. Μια νέα, όμορφη γυναίκα, ποτέ δεν χαμογελάει. Δεν βλέπω ποτέ χαμόγελο στο πρόσωπό της. Τη βλέπω να στέκεται με τέτοιο μίσος στα μάτια της».

President Donald Trump Rips Kaitlan Collins During Heated Oval Office Exchange 😳



🎥 Fox News pic.twitter.com/FVkE7cDbVL June 4, 2026

Εκπρόσωπος του CNN δήλωσε στην εφημερίδα The Post ότι η Κόλινς «είναι μια εξαιρετική δημοσιογράφος, που κάνει ρεπορτάζ κάθε μέρα από τον Λευκό Οίκο. Παρουσιάζει τα ρεπορτάζ της στις πλατφόρμες του CNN κάθε μέρα, τα οποία το κοινό σε όλο τον κόσμο ξέρει ότι μπορεί να εμπιστευτεί».

Η Κέιτλαν Κόλινς, που στα 34 της χρόνια έχει ήδη χτίσει μια σημαντική δημοσιογραφική καριέρα, συγκαταλέγεται στους πιο σφοδρούς επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τους Economic Times. Γνωστή για τις σκληρές ερωτήσεις της και την ικανότητά της να παραμένει ψύχραιμη απέναντι στις αντιξοότητες, έχει εμπλακεί επανειλημμένα σε έντονες αντιπαραθέσεις με τον Τραμπ και την ομάδα του.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του CNN φημίζεται για τα τολμηρά ρεπορτάζ της πάνω σε «δύσκολα» θέματα και την αμεσότητα και επιμονή με την οποία θέτει τις ερωτήσεις της.

Από τη «συντηρητική» της αφετηρία μέχρι την ανάδειξή της ως η νεότερη επικεφαλής ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου, η Κόλινς έχει δεχτεί σκληρή κριτική και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος, ωστόσο η ίδια δηλώνει προσηλωμένη στην αποστολή της να ελέγχει την εξουσία.

Οι συγκρούσεις της με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ μπροστά στις κάμερες λαμβάνουν πάντα ιδιαίτερη έκταση και γίνονται… viral, με τους Ρεπουμπλικανούς να την αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη εχθρότητα.

Πώς ξεκίνησαν οι συγκρούσεις της με τον Ντόναλντ Τραμπ;

Η Κόλινς και άλλοι δημοσιογράφοι των λεγόμενων «παραδοσιακών μέσων» έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τους κατηγορεί ότι διαδίδουν «ψευδείς ειδήσεις». Σε ομιλία του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι παραβιάζουν τον νόμο με την παραπληροφόρησή τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Telegraph.

Η ίδια η Κόλινς επιμένει ότι αποτελεί καθήκον της «να κάνει ερωτήσεις και να παίρνει απαντήσεις». Σε συνέντευξή της στο New Yorker είχε εξηγήσει ότι, από το ξεκίνημα της καριέρας της, το μότο της ήταν «δεν είμαι εγώ το θέμα». «Αν τους αφήσεις να το κάνουν προσωπικό, έχεις ήδη χάσει», σχολίασε για τις επιθέσεις που δέχεται σχετικά με τις ερωτήσεις της.

Όταν ανέλαβε καθήκοντα ως επικεφαλής ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου για το CNN σε ηλικία 28 ετών, έγινε η νεότερη δημοσιογράφος στην ιστορία του δικτύου που κατείχε τη θέση αυτή.

Σύμφωνα με το περιοδικό InStyle, η Κόλινς γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πολιτεία της Αλαμπάμα από πολιτικά ουδέτερους γονείς, οι οποίοι της μετέδωσαν την άποψη ότι το αμερικανικό πολιτικό σύστημα είναι «αποτυχημένο».

Μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, εργάστηκε ως ανταποκρίτρια στην Ουάσιγκτον για το Daily Caller, μια συντηρητική ιστοσελίδα ειδήσεων που ίδρυσε ο Τάκερ Κάρλσον. Μέσω αυτής της θέσης απέκτησε την πρώτη της επαφή με το ρεπουμπλικανικό κόμμα: Τότε άρχισε να παρατηρεί την ιδιόρρυθμη συμπεριφορά του Τραμπ και να αναπτύσσει επαφές με μερικούς από τους στενότερους συνεργάτες του.

Αφού προσελήφθη από το CNN, εργάστηκε για ένα διάστημα ως πολιτική ρεπόρτερ, όμως το 2018 αποβλήθηκε προσωρινά από τον Λευκό Οίκο επειδή ρώτησε τον Τραμπ σχετικά με τις σχέσεις του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε τότε την απαγόρευση «τελείως ανάρμοστη και λανθασμένη».

Η Κόλινς κάλυψε για το CNN τις εκλογές του 2020 ως ανταποκρίτρια στον Λευκό Οίκο και το 2021 προήχθη σε επικεφαλής της ομάδας ανταποκριτών. Παράλληλα έχει παρουσιάσει διάφορα προγράμματα του δικτύου, όπως το The Source with Kaitlan Collins και το CNN This Morning.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τον Τραμπ. Πριν λίγο καιρό, σε συνάντηση με Αμερικανούς πρέσβεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να της δώσει τον λόγο για να υποβάλει ερώτηση.

Το 2023, σε δημόσιο φόρουμ στο Νιου Χάμσαϊρ με Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους, η Κόλινς ρώτησε τον Τραμπ σχετικά με τους ισχυρισμούς του ότι οι εκλογές του 2020 ήταν «κλεμμένες». Καθ’ όλη τη διάρκεια της 70λεπτης συζήτησης, ο Τραμπ έχανε συχνά την υπομονή του με τη δημοσιογράφο, φτάνοντας στο σημείο να την αποκαλέσει κάποια στιγμή «μοχθηρό άνθρωπο».

🗣 'You're a nasty person': Trump snaps at CNN presenter Kaitlan Collins



The ex-president took a personal swipe at the moderator during a fiery exchange over his handling of classified documents



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Γιατί η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ την στοχοποιεί;

Στο διαδίκτυο, η Κόλινς δέχεται συχνά έντονη κριτική. Λογαριασμοί που υποστηρίζουν το κίνημα MAGA αναδημοσιεύουν βίντεο με τις λεγόμενες «αμήχανες στιγμές» της, μετατρέποντάς τες σε memes και χλευάζοντας το «θράσος» της να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ.

Η 33χρονη συνήθως κάθεται στην πρώτη σειρά της αίθουσας ενημέρωσης, όμως ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα μετακινήσει τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης στο πίσω μέρος της αίθουσας και θα τοποθετήσει «προτιμώμενους» δημοσιογράφους στις μπροστινές θέσεις.

Η ίδια πάντως, είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει πολλές ακόμη δυσκολίες. Όπως δηλώνει, δεν την ενοχλεί ιδιαίτερα όταν ο Τραμπ εκνευρίζεται με τις ερωτήσεις της, καθώς θεωρεί ότι είναι ευθύνη των δημοσιογράφων να τις θέτουν.

protothema.gr