Μετά τη συντεχνία Ισότητα και ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου της ΠΑΣΥΔΥ ζητεί συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον υπουργό Δικαιοσύνης για επίλυση του ζητήματος που προέκυψε με τις αλλαγές στο ωράριο των αστυνομικών.

Παράλληλα, ο Αρχηγός Αστυνομίας τοποθετήθηκε χθες για το θέμα παραπέμποντας στην προσφυγή της Ισότητας που εκκρεμεί στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά της απόφασης για αλλαγή του ωραρίου 1300 αστυνομικών από τον 1/1/2026. Θα σεβαστούμε την απόφαση, ανέφερε ο Θεμιστός Αρναούτης, ο οποίος αναφέρθηκε και στις σχέσεις του με τον πολιτικό του προϊστάμενο.

Όπως ανέφερε, «έχουμε θεσμική και παραγωγική συνεργασία με τον υπουργό», διευκρινίζοντας ότι οι ρόλοι τους είναι «διακριτοί και ξεκάθαροι».

Σύμφωνα με τον Αρχηγό, «η Πολιτεία δίνει την κατεύθυνση πού θα κινηθεί η Αστυνομία και η Αστυνομία έχει την ευθύνη για τη διοίκηση και την εφαρμογή της πολιτικής». «Αυτό γίνεται», είπε, διευκρινίζοντας ότι σε περιπτώσεις διαφορετικών απόψεων ή αντιλήψεων «συζητάμε».

Στο μεταξύ, άμεση συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον υπουργό Δικαιοσύνης ζητεί η ΠΑΣΥΔΥ και ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, για να συζητηθεί το θέμα του ωραρίου και η απόφαση του Αρχηγού της Αστυνομίας για το θέμα αυτό.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει ότι σε μια περίοδο κατά την οποία η Αστυνομία καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της χώρας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο διάλογος για τα εργασιακά ζητήματα να διεξάγεται με υπευθυνότητα, στη βάση τεκμηρίωσης και με σεβασμό προς τους θεσμούς.

«Η ιστορία του συνδικαλισμού στη χώρα μας και ειδικότερα στην Αστυνομία έχει καταδείξει ότι οι σημαντικές κατακτήσεις προς όφελος των εργαζομένων δεν επιτυγχάνονται μέσα από εντάσεις, εκβιασμούς ή λαϊκισμούς, αλλά μέσα από δομημένο και έγκυρο διάλογο, υπεύθυνη στάση και εποικοδομητική συνεργασία με την Πολιτεία», σημειώνει.

Εξάλλου, προσθέτει ότι αυτή την κατεύθυνση ακολουθούν διαχρονικά ο ΣΑΚ και η ΠΑΣΥΔΥ, παραμένοντας προσηλωμένοι στις αρχές αυτές και πάντοτε με γνώμονα την κατάληξη στις ρυθμίσεις εκείνες που θα εξυπηρετούν και θα διασφαλίζουν, τόσο τα συμφέροντα και την ευημερία των αστυνομικών, όσο και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του Σώματος και κατ’ επέκταση το δημόσιο συμφέρον.