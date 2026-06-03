Στην αντεπίθεση πέρασε η συντεχνία του Αστυνομικού Σώματος «Ισότητα» αναφορικά με τις αλλαγές του ωραρίου των αστυνομικών, γεγονός που προκάλεσε και την αντιπαράθεση του αρμόδιου υπουργού με τον Αρχηγό Αστυνομίας, με το θέμα να βρίσκεται ήδη στα Δικαστήρια, ενώ δεν αποκλείεται κλιμάκωση της τεταμένης κατάστασης.

Με αφορμή επιστολή που στάλθηκε στις 28/5/2026 εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Αστυνομικών (Eurocap) μετά από καταγγελία της «Ισότητας» και τις εξηγήσεις που δίνονται σ’ αυτήν εκ μέρους του Αρχηγού Θεμιστού Αρναούτη, ο πρόεδρος του κλάδου Νίκος Λοϊζίδης κάλεσε χθες συνέντευξη Τύπου κατά την οποία έκανε λόγο για ανακρίβειες και λανθασμένα στοιχεία που δόθηκαν από τον επικεφαλής των Σωμάτων Ασφαλείας. Ο κ. Λοϊζίδης αφού ανέφερε ότι επικρατεί ανησυχία γιατί ο Αρχηγός Αστυνομίας εξήγγειλε ότι στις 30 Ιουνίου θα αλλάξει το ωράριο για όλη την Αστυνομία, ζήτησε τη σύγκληση σύσκεψης στο Προεδρικό για να βρεθεί λύση πριν προκληθεί περαιτέρω αναστάτωση στο Σώμα.

Ο κ. Λοϊζίδης απάντησε στη θέση του Αρχηγού ότι είναι στις εξουσίες του η αλλαγή του ωραρίου, φέρνοντας ως παράδειγμα το εξής: Εάν ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίσει ότι όλα τα Τμήματα του Σώματος θα δουλεύουν ώρες γραφείου μόνο, θεωρείται ότι δεν πρέπει να υπάρξει εποπτικός ρόλος του πολιτικού προϊστάμενου; Ή αν αύριο το πρωί ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίσει να σταματήσει τις προσλήψεις, θεωρούμε ότι ο πολιτικός προϊστάμενος που είναι ο υπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν πρέπει να παρέμβουν;

Ο κ. Λοϊζίδης έκανε λόγο για ανακρίβειες εκ μέρους του Αρχηγού, όσον αφορά στο ωράριο εργασίας των αστυνομικών και των ημεραργιών. Όπως ανέφερε, ενώ ο Αρχηγός αναφέρει ότι η μείωση του ωραρίου με τη συμφωνία του 2019 έγινε μόνο σε όσους εργάζονταν ώρες γραφείου, παρατήρησε ότι «πέρασαν από τότε τρεις Αρχηγοί Αστυνομίας και θεωρούμε ότι αυτοί παρανόμησαν και οι αστυνομικοί δεν διαμαρτύρονταν; Ουδέν αναληθέστερο, είναι ανακρίβεια. Εφαρμόστηκε η συμφωνία για όλους και έτσι λειτουργούσε η Αστυνομία». Περαιτέρω, εξήγησε τη διαφορά με τις ημεραργίες των αστυνομικών πριν και μετά την αλλαγή του ωραρίου. Με το παλαιό ωράριο, ανέφερε, η άδεια ανάπαυσης των αστυνομικών ανέρχονταν σε 37 μέρες οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 2.190 εργατοώρες (19,5 ημεραργίες και 17,5 ημέρες άδεια). Με τη μείωση του ωραρίου από την 1/1/2026 σε 365 μέρες για τους 1.300 αστυνομικούς που επηρεάζονται, έχουμε 15 μέρες πρόσθετης εργασίας και μείωση 4,7 ημεραργιών και 17,5 μέρες άδεια. Δηλαδή, θα έχουν μόνο 22,2 μέρες ξεκούρασης με τις ίδιες εργατοώρες των αστυνομικών, δηλαδή 2190.

Ο κ. Λοϊζίδης αφού απάντησε στις αναφορές Θεμιστού Αρναούτη σε δημοσιογραφική διάσκεψη που συγκάλεσε στα τέλη του 2025 όταν ανακοίνωσε την αλλαγή του ωραρίου σε 1.300 αστυφύλακες που υπηρετούν στην ΥΚΑΝ, ΥΔΑΠ, FBI, εμπορία προσώπων, Τροχαία, σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και ενηλίκων, Προεδρική Φρουρά κ.ά, αναφέρθηκε σε άλλη μια κατά τον ίδιο παραδοχή, όπου αναφέρεται ότι όλα έγιναν για τα χρήματα. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομίας «Ισότητα», ο Αρχηγός δεν διαβουλεύτηκε με το υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά με το υπουργείο Οικονομικών. «Αν είναι ποτέ δυνατόν. Η ειδική φύση της εργασίας μας, δεν μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε λογιστικά την Αστυνομία. Η Αστυνομία δεν είναι μπακάλικο της γειτονιάς. Δεν μπορώ να κόβω από τις καπήρες να βάζω στα λαχανικά.

Η Αστυνομία είναι η ασφάλεια του κράτους. Αυτό μας λέει ότι εκτός του ότι δεν υπήρξε διαβούλευση με τον κ. Φυτιρή, βλέπουμε και πρακτικές με μακροπρόθεσμες συνέπειες για το κράτος. Πέντε μήνες έχουν περάσει και οι αστυνομικοί έχουν κλατάρει», όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος μίλησε για εξοικονόμηση χρημάτων σε βάρος της επιχειρησιακής ικανότητας της Αστυνομίας. Επιπρόσθετα, διέψευσε ότι έγινε διαβούλευση με τις συντεχνίες πριν την απόφαση για αλλαγή του ωραρίου, σημειώνοντας πως τον είχε πάρει στο τηλέφωνο δυο φορές ο Αρχηγός για να του πει για το ωράριο και όταν τον ρώτησε αν του ανακοινώνει την απόφασή του ή θα διαβουλευτεί, του έκλεισε το τηλέφωνο.

Σε άλλο σημείο της διάσκεψης Τύπου, ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι για 1,3 εκατ. ευρώ έγινε αυτή η αλλαγή του ωραρίου. Όπως είπε, «εγώ δεν θα ρίσκαρα ούτε τη ζωή του σκύλου μου, όχι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μιλά για ξεκούραση ο Αρχηγός των αστυνομικών και μας κόβει 15 ημέρες». Τέλος, σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε προσωπικά από τον ίδιο όπως και ο υπουργός Δικαιοσύνης, για τη λύση που προτείνει η «Ισότητα». «Αν δεν βρεθεί λύση, τότε είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω τους Ευρωπαίους για την αλήθεια και όχι διαστρεβλωμένα όπως έγινε», κατέληξε ο κ. Λοϊζίδης.

Έχουμε τη λύση, να πάμε στο Προεδρικό

Κοινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του υπουργού Δικαιοσύνης και συντεχνιών, μαζί με τον Αρχηγό Αστυνομίας, ζητεί η «Ισότητα» ώστε να βρεθεί λύση στο μείζον πρόβλημα με το ωράριο.

Όπως ανέφερε ο κ. Λοϊζίδης, λύση υπάρχει, πρώτιστα είναι το δημόσιο συμφέρον και είχα καθήκον να ενημερώσω γιατί παίζονται ζωές αστυνομικών και πολιτών. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η επιστολή της Δημοκρατίας στη Eurocap, θα χρησιμοποιηθεί και στο Διοικητικό Δικαστήριο όπου εκκρεμεί η προσφυγή της «Ισότητας», ενώ με το άνοιγμα της Βουλής, αν δεν κληθούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα καλέσουν τα έξι κοινοβουλευτικά κόμματα να ξανασυζητηθεί το θέμα στην Επιτροπή Νομικών. Τέλος, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο για κινητοποιήσεις των αστυνομικών και αναφέρθηκε και για κοινή ίσως εκδήλωση διαμαρτυρίας με τα μέλη του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου που ανήκει στην ΠΑΣΥΔΥ, κάτι που για πρώτη φορά θα γίνει.