Σημαντικές εξοικονομήσεις, που ξεπερνούν τις €530.000, είχε από τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2024 ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), λόγω επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά συστήματα και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Όπως ανακοίνωσε το συνολικό ποσοστό ενεργειακής κάλυψης και μείωσης του ενεργειακού κόστους ανέρχεται σε 19.2%.

Αυτή τη στιγμή ο ΕΟΑΛ διαθέτει φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 855 kW σε διαφορετικές υποδομές, μεταξύ των οποίων αντλιοστάσια λυμάτων και όμβριων υδάτων, γραφεία υπηρεσιών, πράσινα σημεία και ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων (ΣΕΛ) Λάρνακας, ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή υποδομή του Οργανισμού.

Στον ΣΕΛ λειτουργεί ήδη φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 700 kW και πρόσφατα υπογράφηκε σύμβαση με την εταιρεία V.P.A. CYPENERGIA LTD για την αναβάθμιση και επέκτασή του. Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στις €375.000 πλέον ΦΠΑ.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και δεκαετή συντήρηση νέου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 700 kWp εντός του χώρου του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων. «Με την ολοκλήρωσή του, η ενεργειακή κάλυψη των αναγκών της εγκατάστασης αναμένεται να φθάσει περίπου στο 60%, ενισχύοντας σημαντικά την ενεργειακή της αυτονομία», αναφέρει ο ΕΟΑΛ.

Η σύμβαση περιλαμβάνει την εγκατάσταση και παραμετροποίηση σύγχρονου συστήματος SCADA για την παρακολούθηση και διαχείριση της παραγωγής ενέργειας, τη σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρισμού, την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών και πιστοποιήσεων, καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος για περίοδο δέκα ετών.

Η συνολική επένδυση του ΕΟΑΛ σε φωτοβολταϊκά έργα ανέρχεται σε €1.145.929. Από το ποσό αυτό, €1.085.829 εξασφαλίστηκαν μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ.

«Με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα και τις προγραμματισμένες επεκτάσεις, η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1.24 εκατομμύριο kWh κατά το 2026, αποφέροντας ετήσια εξοικονόμηση περίπου €383.000», σημειώνει ο ΕΟΑΛ, διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως στην εκτίμηση δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν αποκοπές από την ΑΗΚ.