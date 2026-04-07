Εξοικονόμηση περίπου 650 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως και συνολική μείωση της κατανάλωσης της τάξης του 5%, σε κάθε ζώνη επιτεύχθηκε με το μέτρο της πίεσης στα δίκτυα ύδρευσης, που εφάρμοσε από 24 Φεβρουαρίου 2026, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ). Αυτό δείχνει η μελέτη αξιολόγησης, σημειώνει.

Η συνολική κατανάλωση με την πλήρη εφαρμογή του μέτρου αυτού σε όλες τις ζώνες υδροδότησης, εκεί όπου θα μπορεί άμεσα να εφαρμοστεί, αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 2%, προσθέτει ο ΕΟΑΛ και σημειώνει ότι σε 13 από τα 15 δίκτυα που αξιολογήθηκαν παρατηρήθηκε μείωση τόσο της κατανάλωσης όσο και των πραγματικών απωλειών, «γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η διαχείριση πιέσεων αποτελεί ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων».

Ωστόσο, προστίθεται στην ανακοίνωση, «η συνέχιση και περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων εξαρτάται άμεσα από τη συμμόρφωση των καταναλωτών με τις πρόνοιες των Κανονισμών Υδατοπρομήθειας» και υπενθυμίζεται η υποχρέωση για εγκατάσταση ντεπόζιτου νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 800 λίτρων για όλα τα υποστατικά. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται, σε πολυκατοικίες όπου εντοπίζονται προβλήματα υδροδότησης και δεν υπάρχουν εγκατεστημένα αντλητικά συστήματα, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην εγκατάσταση και λειτουργία των απαιτούμενων αντλητικών/προωθητικών συστημάτων, καθώς και στη διασφάλιση ύπαρξης κεντρικού και ατομικών ντεπόζιτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες πρόνοιες της νομοθεσίας.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας επισημαίνει περαιτέρω ότι η μείωση της πίεσης δεν αποτελεί προσωρινό μέτρο, αλλά μέρος μιας συνολικής στρατηγικής διαχείρισης του νερού. Ως εκ τούτου, τονίζει, «η προσαρμογή των υποστατικών στις νέες συνθήκες λειτουργίας του δικτύου είναι αναγκαία για τη διασφάλιση επαρκούς και απρόσκοπτης υδροδότησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χαμηλότερης πίεσης ή διακοπτόμενης παροχής».