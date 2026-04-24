Σε μαζική αντικατάσταση οικιακών παροχών στα δίκτυα ύδρευσης της Αθηένου και του Κιτίου, οι οποίες ήδη καταγράφουν μετρήσιμη μείωση απωλειών και αισθητή ενίσχυση της αποδοτικότητας των δικτύων, προβαίνει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΑ, στην Αθηένου, «κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2025 – Μαρτίου 2026, αντικαταστάθηκαν περίπου 100 οικιακές παροχές και εγκαταστάθηκαν 10 διακόπτες σε επιλεγμένες περιοχές του δικτύου».

Αναφέρεται ότι «τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν σαφή βελτίωση στη λειτουργική απόδοση του δικτύου. Η αισθητή μείωση της ελάχιστης νυχτερινής ροής, βασικού δείκτη πραγματικών απωλειών, επιβεβαιώνει ότι οι παρεμβάσεις στοχεύουν στις κύριες πηγές διαρροών. Παράλληλα, η πτώση της ημερήσιας κατανάλωσης ενισχύει την εικόνα συνολικής βελτίωσης».

Σημειώνεται πως «Τα αποτελέσματα κρίνονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς καταδεικνύουν ότι η μαζική αντικατάσταση παροχών μπορεί να επιφέρει άμεσο και μετρήσιμο περιορισμό των απωλειών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «αντίστοιχες παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν και στο Κίτι, όπου κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αντικαταστάθηκαν 170 οικιακές παροχές, περίπου 300 μέτρα πεπαλαιωμένου δικτύου και 5 διακόπτες».

Σημειώνεται πως «τα λειτουργικά δεδομένα καταδεικνύουν σημαντική βελτίωση, με εμφανή μείωση τόσο στην ελάχιστη νυχτερινή ροή όσο και στη συνολική ημερήσια κατανάλωση. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σαφή ένδειξη περιορισμού των διαρροών και ενίσχυσης της αποδοτικότητας του δικτύου ύδρευσης».

Αναφέρεται επίσης ότι «η εικόνα στο Κίτι επιβεβαιώνει την αξία των παρεμβάσεων αυτής της μορφής, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένες απώλειες και πεπαλαιωμένες υποδομές».

Ο ΕΟΑ Λάρνακας «συνεχίζει την εργασία αντικατάστασης των οικιακών παροχών, με στόχο την περαιτέρω μείωση των απωλειών και την ενίσχυση των υδρευτικών συστημάτων».

Παράλληλα, όπως σημειώνει, «συνεχίζεται η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων σε περιοχές με αυξημένες απώλειες, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων ύδρευσης απέναντι στις προκλήσεις της λειψυδρίας».

ΚΥΠΕ