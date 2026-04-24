Στην Αθήνα και τη Ρωμαϊκή Αγορά βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής 24/4) ο Εμανουέλ Μακρόν στην επίσημη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στη χώρα μας προκειμένου να υπογραφούν συμφωνίες γεωπολιτικού βάρους, με αιχμή την εμβάθυνση της ελληνογαλλικής στρατηγικής συνεργασίας σε άμυνα, ενέργεια και ευρωπαϊκή πολιτική. Μάλιστα σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ξεκινώντας τον λόγο του ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προκλήσεις που δημιουργούνται εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων: «Όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη αποτελεί τεράστια δύναμη» είπε αρχικά.

Μακρόν: «Πρώτη δύναμη είναι οι ΗΠΑ, αλλά μπορεί να είναι η στιγμή της Ευρώπης»

«Συνεισφέραμε με συστήματα αεράμυνας. Προσφέραμε Ραφάλ. Και συμβάλαμε από την πρώτη ημέρα στην άμυνα χωρών του Κόλπου. Στη γενική εικόνα, στην Ευρώπη, όταν είμαστε όλοι μαζί, είμαστε μία πολύ σημαντική δύναμη. Είμαστε υποστηρικτές του ΝΑΤΟ. Βελτιώσαμε τις σχέσεις μας Ελλάδα και Γαλλία μέσω των χρηματιστηρίων».

Για το εάν αυτή η στιγμή μπορεί να είναι «η στιγμή» της Ευρώπης, ο κ. Μακρόν είπε: «Αυτή η στιγμή μπορεί να είναι η στιγμή της Ευρώπης. Όλοι στον κόσμο κατανοούν ότι επικρατεί μία παγκόσμια αταξία και πρώτη δύναμη είναι οι ΗΠΑ. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν σύμμαχο αλλά κάποιες χώρες δεν είναι σίγουρες για αυτό. Πού βρίσκεται η Ε.Ε. αυτή τη στιγμή; Είναι χώρος αξιοπιστίας και προβλεψιμότητας και αυτό έχει μεγάλη αξία. Όταν έχουμε εταίρους τους υποστηρίζουμε».

Μητσοτάκης: «Η Ευρώπη δεν κινείται πάντα με την προσδοκώμενη ταχύτητα»

Σε ερώτηση για το εάν η Ευρώπη κάνει αρκετά αυτή τη στιγμή, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Συμφωνώ με τον πρόεδρο Μακρόν ότι οι προκλήσεις αυτές αποτελούν μοναδικές ευκαιρίες για την Ευρώπη. Η εξέλιξη δεν είναι ποτέ γραμμική, είχαμε και περιόδους επανάπαυσης. Πρώτον πρέπει να δώσουμε ουσία στη στρατηγική αυτονομία. Η Γαλλία και η Ελλάδα είναι προπύργια αυτής της προσπάθειας. Είμαστε απτή απόδειξη του τι εννοούμε. Τη συμφωνία αυτή θα την ανανεώσουμε βεβαίως. Το θέμα είναι να αγκαλιάσουμε την προσπάθεια για την Άμυνα και να ενθαρρύνουμε το οικοσύστημα της Άμυνας στην Ευρώπη.

Η δεύτερη πρόκληση αφορά την ανταγωνιστικότητα. Είμαστε μια μεγάλη εμπορική δύναμη. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, αν όλοι δράσουμε ενωμένοι, χάρη στην εσωτερική αγορά. Έχουμε όμως προκλήσεις την ενέργεια, μία καταρκεματισμένη αγορά, θα μπορούσαμε εκεί να γίνουμε πολύ πιο ανταγωνιστική».

Και συνέχισε ο Έλληνας πρωθυπουργός: «Κάποιοι φίλοι είναι πιο συντηρητικοί ως προς τα δημοσιονομικά. Πρέπει να κινητοποιήσουμε και ευρωπαϊκούς πόρους για να πετύχουμε τους στόχους μας. Θυμηθείτε, η Α. Μέρκελ ήταν κατά της επιπλέον χρηματοδότησης μέχρι που άλλαξε γνώμη. Ας κινητοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις. Παραμένω αισιόδοξος, αυτό το σημείο καμπής είναι ευκαιρία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το κατανοεί αυτό, αλλά η Ευρώπη δεν κινείται πάντοτε με την προσδοκώμενη ταχύτητα.

Μακρόν: «Χρειαζόμαστε πιο έξυπνη νομοθεσία, όπως κάνουν Κίνα και ΗΠΑ»

Σχετικά με την επίκριση ότι «υπερνομοθετούμε παγκοσμίως» και το πού βρίσκεται το σημείο ισορροπίας, ο Εμανουέλα Μακρόν απάντησε: «Πρέπει να απολουστεύσουμε τα πράγματα και να πετύχουμε τη μεγαλύτερη κλίμακα. Εκεί αργοπορήσαμε. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Θεσπίσαμε υπερβολικά πολλούς κανόνες σε ορισμένους τομείς. Εκεί μπορούμε να βελτιωθούμε. Χρειαζόμαστε πιο έξυπνη νομοθεσία. Και η Κίνα και οι ΗΠΑ έχουν κανόνες που ευνοούν τους εθνικούς παίκτες. Αυτοί οι κανόνες πολλές φορές στρέφονται κατά των Ευρωπαίων παραγωγών και εκεί ίσως συμπεριφερθήκαμε αφελώς.

Το παγκόσμιο εμπόριο δεν πρόκειται για ελεύθερο εμπόριο πια. Υπερβολικές επιδοτήσεις στην Κίνα και δασμοί από τις ΗΠΑ. Δείτε τι κάνουν οι Κινέζοι με τα πολύτιμα μέταλλα, τις σπάνιες γαίες. Καταπνίγουν τον ανταγωνισμό μέσω και dumping. Αν δεν υπερασπιστούμε τους δικούς μας παραγωγούς είμαστε χαμένοι. Πρέπει να υπεραμυνθούμε της στρατηγικής μας αυτονομίας. Βιομηχανία, γεωργία, χρηματοοικονομικά.

Μητσοτάκης: Fake news υπήρχαν και στην Αρχαία Αθήνα, πρόκληση τα deepfakes εν όψει εκλογών

Πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Δύο πεδία εστίασης είναι η προστασία των εφήβων στο Διαδίκτυο. Αναμένω ότι αυτό που κάνουμε σε εθνικό επίπεδο θα περάσει και στο διεθνές. Έχουμε στείλει ένα σαφές μήνυμα και στις εταιρείες τεχνολογίας. Παράλληλα, πρέπει να διαφυλάξουμε τον δημόσιο χώρο. Και στην Αρχαία Αθήνα υπήρχαν fake news, αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα είναι εκτός ελέγχου. Αυτό που γίνεται με την ανωνυμία, τα προβλήματα των deepfakes θα είναι μεγάλη πρόκληση για όλους, ιδίως για όσους έχουμε εκλογές μπροστά μας».

«Αν η βασική ανησυχία των πολιτών είναι το κόστος ζωής, πρέπει να διαμορφώσουμε τη συζήτηση υπό αυτό το πρίσμα. Να πούμε ότι ελεύθερο εμπόριο σημαίνει χαμηλότερες τιμές, μια λειτουργική αγορά και η δυνατότητα να χρηματοδοτούμε το κράτος πρόνοιας. Δεν πρέπει να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις πολύ τεχνικές, πρέπει να εξηγήσουμε γιατί μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μπορεί να είναι θετική για τους ελαιοπαραγωγούς μας -π.χ. εξαγωγές στην Ινδία» τόνισε ακόμη ο πρωθυπουργός.

«Καμπανάκι» Μακρόν για αφύπνιση της Ευρώπης

«Είναι μια μοναδική στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ρώσος πρόεδρος και ο Κινέζος πρόεδρος είναι απέναντι στους Ευρωπαίους. Να ξυπνήσουμε!» είπε χαρακτηριστικά ο Γάλλος ηγέτης.

Μακρόν : Δεν θέλουμε να είμαστε μέρος του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά…

«Η ρωσική οικονομία υποφέρει από τις κυρώσεις για την Ουκρανία. Δεν θέλουμε να είμαστε μέρος του πολέμου, εκφράσαμε ξεκάθαρη στήριξη στην Ουκρανία. Αλλά θα στηρίξουμε τους Ουκρανούς στον πόλεμο ανεξαρτησίας τους. Η Ουκρανία αντιστέκεται πολύ καλά, καλύτερα από όσο περίμεναν κάποιοι» εκτίμησε ακόμη ο Γάλλος πρόεδρος.

Μακρόν: Ευπρόσδεκτες οι ΗΠΑ στη Συμμαχία των Προθύμων

«Διαμορφώσαμε τη συμμαχία των προθύμων» συνέχισε ο Μακρόν, αναφερόμενος στον πόλεμο της Ουκρανίας. «Αυτή ήταν η αντίδραση μας στη στιγμή με τον πρόεδρο Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο (σ.σ. όταν δέχτηκε την επίθεση από τον Ντόναλντ Τραμπ). Όλοι οι Ευρωπαίοι συμμετέχουν, έχουμε μαζί μας τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία. Και είναι μια πολύ ισχυρή δημιουργία».

«Οι ΗΠΑ είναι ευπρόσδεκτες, τους εκτιμούμε πολύ, αλλά αποφασίσαμε να δράσουμε. Και το τι θα κάνει η Γαλλία δεν εξαρτάται από τι θα κάνουν οι ΗΠΑ» προσέθεσε με νόημα.

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει μαχητικό 6ης γενιάς

«Πρέπει η Γαλλία και η Γερμανία να υπερβούν τις διαφορές τους, έχω εμπιστοσύνη στον Εμανουέλ και τον Φρίντριχ (σ.σ. Μερτς, τον Γερμανό καγκελάριο), πρέπει η Ευρώπη να αποκτήσει μαχητικό 6ης γενιάς» τόνισε από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: Στηρίξαμε την Κύπρο την ώρα της απειλής, αυτό ήταν «gamechanger»

«Ο πρόεδρος Τραμπ είχε δίκιο το 2017, όταν είπε ότι η Ευρώπη δεν κάνει αρκετά για την άμυνα. Η Ελλάδα ήταν εξαίρεση για τους δικούς της εθνικούς λόγους. Αλλά υπάρχει και μια εθνική διάσταση, που είναι η δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε Ευρωπαίους συμμάχους σε περίοδο απειλής. Αυτό που κάναμε με την Κύπρο ήταν gamechanger, στηρίξαμε κράτος-μέλος την ώρα της απειλής» υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Θέσαμε σε πρακτική εφαρμογή το άρθρο 42 παρ. 7 για την κοινή άμυνα. Κι εμείς έχουμε ρήτρα κοινής άμυνας στη διμερή μας αμυντική συνεργασία. Πρέπει να πάρουμε αυτό το άρθρο πολύ πιο σοβαρά» προσέθεσε.

Μακρόν για ΝΑΤΟ: Να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό πυλώνα

«Είχαμε μια… αφύπνιση από τον πρόεδρο Πούτιν, αλλά είναι σαφές ότι το ΝΑΤΟ είναι υπό πίεση, καθώς οι Ευρωπαίοι ανέλαβαν το βάρος που τους αναλογεί, αλλά την ίδια ώρα υπάρχει πίεση με το άρθρο 5 από τη μεριά των Αμερικανών, κάτι που εξασθενεί τη Συμμαχία» αναγνώρισε ο πρόεδρος της Γαλλίας.



Και συνέχισε: «Το ΝΑΤΟ είναι χρήσιμο για τη διαλειτουργικότητα των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά είμαι ισχυρός υποστηρικτής του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ. Πρέπει να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό πυλώνα, όχι για να εξασθενίζουμε το ΝΑΤΟ, οι Ευρωπαίοι πρέπει να δουλέψουμε μαζί σε κοινές επιχειρήσεις. Αυτό που συζητάμε να κάνουμε στη Βαλτική, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ορμούζ. Δεν είναι το ΝΑΤΟ, είναι οι Ευρωπαίοι που δουλεύουν μαζί».

Μακρόν: Πολλές οι εξαρτήσεις της ΕΕ από Κίνα και ΗΠΑ

«Έχουμε υπερβολικές εξαρτήσεις από την Κίνα και τις ΗΠΑ, πρέπει να διαφοροποιηθούμε. Δεν πρέπει να πάμε σε διαδικασία αποσύνδεσης με την Κίνα, γιατί θα εξαρτηθούμε περισσότερο από τις ΗΠΑ. Πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία προοδευτικής επανατοποθέτησης σε ένα βάθος δεκαετίας» σχολίασε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Μητσοτάκης: Υπάρχει προοπτική για συνεργασία «win-win» με τις ΗΠΑ, έστω κι είναι δύσκολο με την παρούσα διακυβέρνηση

«Οι ευρωατλαντικές σχέσεις είναι σημαντικές και ανθεκτικές. Βλέπω προοπτική για περαιτέρω συνεργασία win-win με τις ΗΠΑ, ακόμα και αν φαίνεται δύσκολο με την παρούσα διακυβέρνηση. Πρέπει να κινητοποιήσουμε περαιτέρω κεφάλαια για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία» εκτίμησε με τη σειρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: Πρέπει να επενδύσουμε στην πυρηνική ενέργεια

«Αν θέλουμε να απεξαρτηθούμε προοδευτικά από το φυσικό αέριο και τον άνθρακα, ο μόνος δρόμος είναι να επενδύσουμε στην πυρηνική ενέργεια. Αυτές είναι επιλογές που πρέπει να κάνουμε. Και πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες επιλογές» ξεκαθάρισε, ακόμη, ο πρωθυπουργός.

Μακρόν: Το «America First» το έχουν αποφασίσει εδώ και 15 χρόνια οι ΗΠΑ

«Γνωρίζω καλά τον πρόεδρο Τραμπ, νομίζω, όπως είπε ο Κυριάκος, πρέπει να μας είναι σαφής η αμερικανική στρατηγική. Δεν είναι μόνο ο χαρακτήρας του Τραμπ. Εδώ και 15 χρόνια οι ΗΠΑ αποφάσισαν ότι η Αμερική πρέπει να έρχεται πρώτη. Το σέβομαι. Και δεύτερη προτεραιότητα είναι η Κίνα» τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Και προσέθεσε: «Η στρατηγική τους δεν θέτει την Ευρώπη στο επίκεντρο. Οι ηγέτες δεν είναι για να κάνουν σχόλια για συμπεριφορές. Πρέπει να δράσουμε. Και αυτό που έχει νόημα, είναι να δράσουμε για να επιταχύνουμε, να έχουμε μέγεθος και ταχύτητα, για να ενισχύσουμε την αυτονομία μας».

Μητσοτάκης: Στον Κόλπο μας βλέπουν ως αξιόπιστους εταίρους, τώρα που δεν μπορούν να εμπιστευτούν τις ΗΠΑ

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο κόσμος δεν είναι μόνο η Ευρώπη, η ΗΠΑ και η Κίνα. Δείτε την Ινδία. Δείτε τον Κόλπο, όπου μας βλέπουν ως αξιόπιστους εταίρους σε μια περίοδο που οι χώρες αυτές δεν μπορούν να εμπιστευτούν τις ΗΠΑ, όπως πριν από δύο μήνες» επισήμανε με τη σειρά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Έχουμε την ευκαιρία να δούμε πέρα από τι γίνεται στην Ευρώπη και να διαμορφώσουμε νέες συμμαχίες, που θα διαμορφώσουν έναν πιο πολυ-πολικό κόσμο» συμπλήρωσε.

Η υποδοχή από Χατζηδάκη και το δείπνο με Τασούλα

Η παρουσία του Γάλλου προέδρου έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων, με την ατζέντα των συνομιλιών στην Αθήνα να περιλαμβάνει την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας, τα εξοπλιστικά προγράμματα και τον ρόλο της Ευρώπης στο νέο περιβάλλον ασφάλειας.

Τον Γάλλο ηγέτη υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Αμέσως μετά θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος θα παραθέσει επίσημο δείπνο στον Γάλλο ομόλογό του.

Συγκεκριμένα με την άφιξη του Γάλλου προέδρου στην Ηρώδου Αττικού, οι δύο άνδρες θα έχουν ένα πρώτο τετ α τετ στο γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια, συνοδεία των συζύγων τους, θα μεταβούν για τις υπογραφές στο βιβλίο επισκεπτών ενώ μετά θα ακολουθήσει το δείπνο προς τιμήν του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και της συζύγου του, Μπριζιτ Μακρόν.

Κατά πληροφορίες, το μενού θα περιλαμβάνει πιάτα της ελληνικής κουζίνας, ενώ η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού θα ερμηνεύσει ελληνικές και γαλλικές συνθέσεις των Εντίθ Πιάφ, Σαρλ Αζναβούρ.

Οι υψηλοί προσκεκλημένοι

Οι προσκεκλημένοι στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσουν στο Γαλλικό προεδρικό ζεύγος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας και η κυρία Φανή Σταθοπούλου-Τασούλα θα είναι περίπου εκατό.

Από την κυβέρνηση το «παρών» αναμένεται να δώσουν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Προσκεκλημένοι είναι ακόμη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Από την γαλλική πλευρά τον Εμανουέλ Μακρόν θα συνοδεύει κυβερνητικό κλιμάκιο και η πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα, ενώ προσκεκλημένος του Γαλλικού προεδρικού ζεύγους είναι ο Νίκος Αλιάγας.

Το πρόγραμμα του Εμανουέλ Μακρόν το Σάββατο

Το πρωί του Σαββάτου ο Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί τη φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια, γύρω στις 11 το πρωί, οι δύο άνδρες θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Θα ακολουθήσουν υπογραφή συμφωνιών και κοινές δηλώσεις προς τα ΜΜΕ. Στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου οι κκ. Μητσοτάκης και Μακρόν θα επικεφτούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο».

Συμφωνίες σε άμυνα, οικονομία και ασφάλεια

Η κοινή παρουσία των δύο ηγετών αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην ελληνογαλλική στρατηγική συνεργασία σε άμυνα και οικονομία.

Ελλάδα και Γαλλία θα ανανεώσουν τη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στην ασφάλεια και στην άμυνα, ενώ ψηλά στην ατζέντα είναι και η εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς, όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου έχει ιδιαίτερο βάρος, με την Ευρώπη να αναζητεί νέο βηματισμό τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, όσο και στη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής αμυντικής πολιτικής, συμπληρωματικής του ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, η επίσκεψη αποτελεί ένα μεγάλο βήμα εμβάθυνσης μιας ήδη στενής σχέσης, στην οποία θα ενσωματωθούν νέα πεδία συνεργασίας που αντανακλούν τις αυξημένες απαιτήσεις της συγκυρίας, ενώ τοποθετεί την ελληνογαλλική συνεργασία στον πυρήνα των συζητήσεων για μέλλον της Ευρώπης και του ευρωπαϊκού πλαισίου άμυνας και ασφάλειας.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι παράγοντες, η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου θα επισφραγίσει την ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας στην ασφάλεια και την άμυνα, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην άμυνα και την ασφάλεια, που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Μέγαρο των Ηλυσίων, αποτέλεσε προπομπό της ευρύτερης ευρωπαϊκής συζήτησης για την ενίσχυση της κοινής άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας της ευρωπαϊκής ένωσης, σε συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ.

Η ατζέντα

Ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται επίσης να βρεθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με αιχμή τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με την Ελλάδα και τη Γαλλία να συγκαταλέγονται στις πρώτες χώρες της Ε.Ε. που προωθούν πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, ενώ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διαμόρφωσης ευρωπαϊκού πλαισίου ρύθμισης.

Η ανακοίνωση του Ελιζέ

«Η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα» αναφέρει σε ανακοίνωση του το Ελιζέ, υπογραμμίζοντας ότι παράλληλα «θα επισημάνει και την κοινή πρόσδεση της Γαλλίας και της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αξίες και τη στενή τους συνεργασία σε όλους τους τομείς, ιδίως δε στην άμυνα».

