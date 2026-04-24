Μετά την έναρξη των πρώτων πτήσεων από το Ισραήλ στην Πάφο από μικρές εταιρείες της χώρας ή από ιδιωτικές πτήσεις, το πτητικό της πρόγραμμα επανήρχισε μετά την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων σε Ιράν και Λίβανο και ο επίσημος αερομεταφορέας του Ισραήλ, η EL AL.

Οι πρώτες αφίξεις από το Τελ Αβίβ έγιναν την εβδομάδα αυτή, συντείνοντας στο να επανέρχεται δειλά-δειλά η κανονικότητα στην αεροπορική σύνδεση Πάφου-Ισραήλ που ήταν ιδιαιτέρως πυκνή την τελευταία διετία. Οι πρώτοι ισραηλινοί επισκέπτες εμφανίζονται ξανά στην Πάφο, μετά τους μήνες της πλήρους διακοπής της σύνδεσης Κύπρου και Ισραήλ συνεπεία των πολεμικών συρράξεων στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας ιδιαίτερη ικανοποίηση δεδομένων των δυσχερειών που προκαλεί το κλίμα στη Μέση Ανατολή στον τουρισμό από την Ευρώπη προς το νησί.

Αυτός είναι και ο λόγος που η εξέλιξη της επανέναρξης των πτήσεων από τη γειτονική χώρα προς το αεροδρόμιο Πάφου, χαρακτηρίζεται σημαντική έστω και χωρίς ακόμα αριθμητικά να προσεγγίζουν τα νούμερα της εποχής πριν τον πόλεμο στο Ιράν.