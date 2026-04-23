Ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, έδειξε για ακόμη μία φορά την αγάπη του για το μπάσκετ, επιχειρώντας μερικά σουτ κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ανακαινισμένου κλειστού γυμναστηρίου στη Δαμασκό, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ευστοχήσει στα περισσότερα από αυτά.

Μπροστά σε χιλιάδες κόσμο που βρέθηκαν στις εξέδρες του γυμναστηρίου (για την ανακαίνιση δαπανήθηκαν περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια) και δίπλα σε πλήθος κυβερνητικών αξιωματούχων, ο Σαράα επιχείρησε μερικά σουτάκια, ωστόσο αστόχησε στα περισσότερα.

🇸🇾 Sharaa plays basketball … tried four times and didn't make a single shot.



He moved closer to score one pic.twitter.com/IzojAQ5hcv April 20, 2026

Σε δηλώσεις του πριν από την έναρξη ενός φιλικού αγώνα, ανέφερε ότι διατηρούσε εδώ και χρόνια ενδιαφέρον για το μπάσκετ, ωστόσο δεν είχε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει συστηματικά, λόγω των παρατεταμένων στρατιωτικών συγκρούσεων και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν στη χώρα.

Όπως σημείωσε, η τρέχουσα περίοδος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αναζωογόνηση του αθλητισμού, όχι μόνο ως μέσο ψυχαγωγίας, αλλά και ως πεδίο που μπορεί να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της συριακής κοινωνίας και στην ενίσχυση του ρόλου της Συρίας σε περιφερειακό επίπεδο.

