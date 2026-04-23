Μέλη της ανακριτικής ομάδας βρέθηκαν στη Λεμεσό όπου έδωσε κατάθεση ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σχετικά με την υπόθεση «Σάντη», με τον ίδιο να δηλώνει ότι «η ιστορία είναι για γέλια ή και για κλάματα».

Ο Νίκος Αναστασιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega, έκανε αναφορά σε «μυθοπλασία την οποία υιοθέτησε ύστερα από έρευνες ο Μακάριος Δρουσιώτης», τονίζοντας ότι στα όσα μηνύματα γίνεται αναφορά στο όνομά του, ξεκαθάρισε ότι δεν είχε οποιαδήποτε οικογενειακή σχέση για να τον επισκεφθεί ο πρώην Δικαστής του Ανωτάτου, Μιχάλης Χριστοδούλου.

«Ο Δρουσιώτης λέει ότι την ώρα που έκανα σχόλιο ότι μας παρακολουθούν, κτύπησε το τηλέφωνο ο κύριος Ντίλιαν, είναι για γέλια ή και για κλάματα η ιστορία», πρόσθεσε ο Νίκος Αναστασιάδης.

Στο ερώτημα εάν παρέδωσε κάτι στην Αστυνομία, ο κ. Αναστασιάδης ξεκαθάρισε ότι ενόσω ήταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ουδέποτε χρησιμοποίησε το κινητό του τηλέφωνο, ενώ με την προσωπική του συσκευή τηλεφωνούσε μόνο με απόκρυψη.

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης έγραψε δύο βιβλία τα οποία πλαισιώνει με τους ισχυρισμούς της «Σάντης», τονίζοντας ότι τα όσα έπραξε έχουν προεκλογικές σκοπιμότητες.

«Το ένα μετά το άλλο καταρρέουν. Διαφαίνεται πόσο σημαντική ήταν η έρευνα Δρουσιώτη. Ο οποίος συνέγραψε δύο βιβλία και έρχεται να τα θεμελιώσει με τους ισχυρισμούς μιας κυρίας», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Αναστασιάδης.

Αναφορικά με την αδελφότητα των «Ροδοσταύρων» που γίνονται αναφορές στην υπόθεση «Σάντη», ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι «τη μόνη αδελφότητα που γνωρίζω είναι την αδελφότητα των ανάρμοστων».

«Είναι υπαρκτή και υποσκάπτει το κράτος. Μεταξύ όσων υιοθέτησαν ή θυσίασαν υποψηφίους βουλευτές στους ισχυρισμούς Δρουσιώτη», ανέφερε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας.