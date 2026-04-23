Ένα ρομπότ πινγκ-πονγκ με την ονομασία Ace, που ανέπτυξε η Sony, φαίνεται πως μπορεί να ανταγωνίζεται και ακόμη και να κερδίζει κορυφαίους επαγγελματίες παίκτες, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature.

Το ρομπότ αποτελείται από έναν προηγμένο ρομποτικό βραχίονα και ξεχωρίζει για τα μη ανθρώπινα πλεονεκτήματά του, όπως οι εννέα κάμερες που παρακολουθούν την πορεία της μπάλας και η ικανότητα να αναλύει την περιστροφή της μέσω του λογοτύπου της. Η εκπαίδευσή του βασίστηκε στην ενισχυτική μάθηση, μια μέθοδο τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει στο σύστημα να βελτιώνεται μέσω εμπειρίας.

«Δεν υπάρχει τρόπος να προγραμματίσεις ένα ρομπότ να παίξει πινγκ-πονγκ. Πρέπει να μάθει από την εμπειρία», δήλωσε ο ερευνητής της Sony AI, Πίτερ Ντούρ.



Πειράματα σε πραγματικές συνθήκες

Για τις δοκιμές, η Sony κατασκεύασε τραπέζι πινγκ-πονγκ ολυμπιακών διαστάσεων στα κεντρικά της στο Τόκιο, εξασφαλίζοντας ίδιους όρους ανταγωνισμού μεταξύ ανθρώπων και μηχανής. Επαγγελματίες παίκτες που συμμετείχαν δήλωσαν ότι εντυπωσιάστηκαν από τις δυνατότητες του Ace.

Σύμφωνα με τη Sony, πρόκειται για την πρώτη φορά που ρομπότ επιτυγχάνει επίπεδο ελίτ σε κοινό ανταγωνιστικό άθλημα στον φυσικό κόσμο, γεγονός που θεωρείται σημαντικό ορόσημο για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική.



Ταχύτητα και προσαρμοστικότητα

Το Ace διαθέτει οκτώ αρθρώσεις, επιτρέποντάς του να εκτελεί σύνθετες κινήσεις, να τοποθετεί με ακρίβεια τη ρακέτα και να ανταποκρίνεται σε γρήγορα ράλι. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Sony AI, Μίκαελ Σπράνγκερ, η ταχύτητα και η προσαρμοστικότητα σε μη προβλέψιμα περιβάλλοντα αποτελούν βασικές προκλήσεις στη ρομποτική.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι στόχος δεν ήταν η δημιουργία ενός «υπεράνθρωπου» ρομπότ, αλλά ενός συστήματος που λειτουργεί με συγκρίσιμους όρους με τον άνθρωπο, βασιζόμενο στη στρατηγική και τη λήψη αποφάσεων.



Δύσκολη η ισοτιμία με τον άνθρωπο

Η ικανότητα ενός ρομπότ να ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο, σε συνθήκες αβεβαιότητας και με ταχύτητες κλάσματος του δευτερολέπτου, θεωρείται πιο σύνθετη πρόκληση από επιδόσεις σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα, όπως τα επιτραπέζια ή τα ψηφιακά παιχνίδια.



Εντυπωσιακές επιδόσεις απέναντι σε επαγγελματίες

Το Ace αγωνίστηκε απέναντι σε Ιάπωνες επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων οι Μινάμι Άντο και Κακέρου Σόνε, με διαιτητές της Ιαπωνικής Ομοσπονδίας Πινγκ-Πονγκ. Σε μεταγενέστερες δοκιμές, το ρομπότ νίκησε όλους εκτός από έναν παίκτη υψηλού επιπέδου.

Ο πρώην Ολυμπιονίκης Κιντζίρο Νακαμούρα σχολίασε ότι ένα από τα χτυπήματα του ρομπότ ήταν «αδύνατο για άνθρωπο», προσθέτοντας ωστόσο ότι η επίτευξή του δείχνει πως τέτοιες δυνατότητες ίσως δεν είναι ανέφικτες για το ανθρώπινο σώμα.

Η τεχνολογία αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να βρει εφαρμογή στη μεταποίηση και σε δυναμικά περιβάλλοντα εργασίας, όπου απαιτείται ταχύτητα και προσαρμοστικότητα. Ωστόσο, εγείρονται και προβληματισμοί για πιθανή χρήση σε στρατιωτικές εφαρμογές, λόγω της υψηλής ακρίβειας και απόκρισης.

protothema.gr