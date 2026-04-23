Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο φιλοξένησε με μεγάλη χαρά, κατά τη μηνιαία συνάντηση των μελών του στις 22 Απριλίου 2026, τη Δρ. Χρύσω Αριστείδου, Λειτουργό Α’ του Τμήματος Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η Δρ. Αριστείδου παρουσίασε τα αποτελέσματα της Έρευνας για τη Συνεισφορά των Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών στην Κυπριακή Οικονομία για το Β’ Εξάμηνο του 2025.

Η έρευνα διεξάγεται σε εξαμηνιαία βάση από την Υπηρεσία Ισοζυγίου Πληρωμών της Κεντρικής Τράπεζας και αποτυπώνει την αξία που προσφέρει ο τομέας της Πλοιοδιαχείρισης στην Κυπριακή Οικονομία. Από το 2009, η έρευνα καταγράφει τη σταθερή και αυξανόμενη συνεισφορά των εταιρειών Πλοιοδιαχείρισης που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, παρέχοντας υπηρεσίες σε πλοιοκτήτριες εταιρείες, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Ρεκόρ εσόδων και αυξημένη συνεισφορά στο ΑΕΠ

Τα αποτελέσματα για το Β’ Εξάμηνο του 2025 είναι ενθαρρυντικά, με τα έσοδα του κλάδου να ανέρχονται σε €1 δισεκατομμύριο, σημειώνοντας αύξηση 2,3% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο. Η συνεισφορά της Πλοιοδιαχείρισης στο ΑΕΠ της Κύπρου ανήλθε στο 5,4%.

Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα του τομέα για το 2025 ξεπέρασαν τα €1,9 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2020 έως το 2025. Αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη για την αυξανόμενη σημασία του τομέα της Πλοιοδιαχείρισης στην κυπριακή οικονομία.

Σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας

Τα θετικά αποτελέσματα αποδεικνύουν για ακόμα μία φορά ότι η Κυπριακή Ναυτιλία και ιδιαίτερα η Πλοιοδιαχείριση παραμένουν σημαντικοί πυλώνες ανάπτυξης για τη χώρα. Ο τομέας συνεχίζει να ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα, την απασχόληση και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Κύπρου.

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο εκφράζει τις ευχαριστίες του στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας κατά τη διάρκεια της συνάντησης των μελών του.