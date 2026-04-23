Η εταιρεία Bodytalk, που ίδρυσε ο Γιώργος Λεωτσάκος και συνδέθηκε με την άνοδο του athleisure στην ελληνική αγορά, κατέγραψε σημαντική οικονομική ανατροπή το 2025, καθώς πέρασε από ζημίες 2,05 εκατ. ευρώ το 2024 σε κέρδη 48.585 ευρώ. Η αλλαγή αυτή συνέβη λίγους μήνες μετά την εξαγορά της από τον όμιλο Intrafashion του Δημήτρη Ματεμτζή και με την εφαρμογή μιας σειράς στρατηγικών και λογιστικών κινήσεων που συνδέονται με την αναδιάρθρωση της εταιρείας.

Η έκτακτη λογιστική εγγραφή που άλλαξε την εικόνα

Πίσω από την αντιστροφή του αποτελέσματος κρύβεται μια έκτακτη λογιστική εγγραφή που συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία της εξαγοράς. Στις 30 Ιουνίου 2025, τρεις εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Bodytalk ανέθεσε την αποτίμηση δύο ακινήτων της. Η εκτίμηση αυτή οδήγησε σε κέρδη εκποίησης 2,46 εκατ. ευρώ, τα οποία συνέβαλαν στη θετική διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος για τη χρήση του 2025.

Η αναδιάρθρωση και η συρρίκνωση του δικτύου

Η Bodytalk υπήρξε σημαντικός παίκτης στην ελληνική αγορά με 25 καταστήματα το 2023, αλλά αποφάσισε να προχωρήσει σε στρατηγική συρρίκνωσης του δικτύου της, μειώνοντας τον αριθμό των καταστημάτων σε 19 το 2024 και σε 9 στο τέλος του 2025. Αυτή η επιλογή συνδέεται με τη μετάβαση σε ένα πιο asset-light επιχειρηματικό μοντέλο, που επικεντρώνεται στη χονδρική και τις συνεργασίες με μεγάλους retailers.

Μεγάλες περικοπές εξόδων και αναδιάρθρωση του προσωπικού

Η Bodytalk μείωσε επίσης τα έξοδα της, μειώνοντας τον αριθμό εργαζομένων από 142 το 2024 σε 118 το 2025 και συρρικνώνοντας τα αποθέματα από 2,53 εκατ. ευρώ σε 1,14 εκατ. ευρώ. Η μείωση του μισθολογικού κόστους και των εμπορικών υποχρεώσεων αποτέλεσαν σημαντικά σημεία για την αναδιάρθρωση της εταιρείας.

Νέα χρηματοδότηση και στρατηγική ενσωμάτωσης στον όμιλο Intrafashion

Στις 28 Ιουλίου 2025, η Bodytalk εξέδωσε ομολογιακό δάνειο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ από την Intrafashion Group. Στις αρχές του 2026, η εταιρεία συνεχίζει να ενσωματώνεται πλήρως στον όμιλο, με την ανάπτυξη της νέας αλυσίδας Mira Mira να παίζει κομβικό ρόλο στη στρατηγική επέκτασης της Intrafashion.

Στρατηγικός στόχος και το μέλλον της Bodytalk

Η στρατηγική του ομίλου Intrafashion παραμένει η δημιουργία ενός ενιαίου οικοσυστήματος μόδας με ιδιόκτητα brands, με στόχο την ανάπτυξη αντίστοιχη με εκείνη του κολοσσού Inditex. Ο όμιλος έδειξε δυναμική στο 2026, με ισχυρές επιδόσεις και στόχο την ενίσχυση των εσόδων και κερδών του μέσω των νέων στρατηγικών του κινήσεων.

