Η Κύπρος φιλοξενεί για πρώτη φορά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της European Transport Workers’ Federation (ETF), ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για τον τομέα των μεταφορών, όπως η ναυτιλία, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και οι επαγγελματίες οδηγοί λεωφορείων, καθώς και για το συνδικαλιστικό κίνημα ευρύτερα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Απριλίου 2026, στο Μέγαρο της ΣΕΚ στον Στρόβολο, με τη συμμετοχή περίπου 50 μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι εργασίες θα αρχίσουν τη Δευτέρα 27 Απριλίου και ώρα 10:00 π.μ., και θα επικεντρωθούν σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν τους εργαζομένους στον τομέα των μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το συνέδριο θα χαιρετίσουν ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Φ. Μάτσας, και ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, στις 14:00 της ίδιας ημέρας.

Η συνεδρίαση τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας.