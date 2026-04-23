Η Forbes Russia ανακοίνωσε ότι οι ρώσοι δισεκατομμυριούχοι αύξησαν πέρυσι τον πλούτο τους κατά 11%, φτάνοντας τα 696,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παρά τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και των σκληρότερων δυτικών κυρώσεων. Η ρωσική οικονομία, παρά τις προκλήσεις, φαίνεται να ευνοείται από τις αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, κυρίως λόγω των αναταράξεων στις εμπορικές ροές.

Στην κορυφή της λίστας της Forbes βρίσκεται ο Αλεξέι Μορντάσοφ, διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής εταιρείας Seergroup, με περιουσία 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 8,4 δισεκατομμυρίων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Βλαντίμιρ Ποτάνιν, επικεφαλής της Interros και της μεταλλουργικής Nornickel, με περιουσία 29,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο Βαγκίτ Αλεκπέροφ, πρώην επικεφαλής της Lukoil, κατατάσσεται τρίτος με 29,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αν και ο πλούτος των Ρώσων δισεκατομμυριούχων παραμένει σημαντικός, είναι μικρότερος σε σύγκριση με εκείνον των κορυφαίων Αμερικανών γιγάντων της τεχνολογίας. Ο Ίλον Μασκ παραμένει στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας με περιουσία 839 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ακολουθούμενος από τον Λάρι Πέιτζ της Google, με 257 δισεκατομμύρια δολάρια.

