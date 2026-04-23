Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) εξέδωσε μια σημαντική απόφαση για τα δικαιώματα των καταναλωτών στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, κρίνοντας ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να επιβάλλουν τόκους σε ποσά που δεν καταβάλλονται πραγματικά στον δανειολήπτη, αλλά προορίζονται για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με την πίστωση.

Η υπόθεση ξεκίνησε από την Πολωνία, όπου καταναλωτής είχε υπογράψει σύμβαση καταναλωτικής πίστης με τράπεζα. Μέρος του δανείου χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή προαιρετικής ασφάλισης πίστωσης, με την τράπεζα να επιβάλλει τόκους όχι μόνο στο ποσό του δανείου, αλλά και στα ασφάλιστρα. Ο δανειολήπτης προσέφυγε στα δικαστήρια ζητώντας να αναγνωριστεί ότι δεν οφείλει τόκους για τα ποσά που δεν αποτελούσαν πραγματική χρηματοδότηση προς αυτόν.

Το ΔΕΕ υπογράμμισε ότι το «συνολικό ποσό της πίστωσης» και το «συνολικό κόστος της πίστωσης» είναι αυστηρά διακριτές έννοιες και ότι οι τόκοι μπορούν να επιβάλλονται μόνο στο πραγματικό ποσό που λαμβάνει ο καταναλωτής. Δεν επιτρέπεται η επιβολή τόκων σε ποσά που αφορούν έξοδα όπως ασφάλιση ή άλλες χρεώσεις που δεν καταβάλλονται απευθείας στον καταναλωτή.

Ωστόσο, το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι τα έξοδα αυτά μπορούν να μετακυληθούν στον καταναλωτή μέσω υψηλότερου επιτοκίου, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες διαφάνειας.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να επηρεάσει τις πρακτικές τραπεζών σε ολόκληρη την ΕΕ, ενισχύοντας την προστασία των καταναλωτών και διασφαλίζοντας τη διαφάνεια στον υπολογισμό των τόκων στις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης.

