Η Wizz Air ανακοινώνει την επέκταση του δικτύου της στη Λάρνακα, προσθέτοντας δύο νέες συνδέσεις προς Αθήνα και Μαδρίτη, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της Κύπρου με σημαντικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Από τον Σεπτέμβριο του 2026, οι επιβάτες θα μπορούν να ταξιδεύουν καθημερινά από τη Λάρνακα προς την Αθήνα με την Wizz Air, με πτήσεις που θα αυξηθούν σε δύο καθημερινά δρομολόγια (14 πτήσεις την εβδομάδα) από τον Οκτώβριο του 2026. Οι ναύλοι ξεκινούν από μόλις €29,99 (απλή μετάβαση), συμπεριλαμβανομένων όλων των υποχρεωτικών χρεώσεων και μιας χειραποσκευής.

Μετά την επιτυχία του πρόσφατα εγκαινιασμένου δρομολογίου προς Βαρκελώνη, η Wizz Air προσθέτει την Μαδρίτη στον κατάλογο των προορισμών της. Από τον Σεπτέμβριο του 2026, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα, με ναύλους από €55,99 (απλή μετάβαση), συμπεριλαμβανομένων όλων των υποχρεωτικών χρεώσεων και μιας χειραποσκευής.

Η Wizz Air αυξάνει παράλληλα τη συχνότητα πτήσεων προς Βαρκελώνη, Θεσσαλονίκη και Γερεβάν, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους επιβάτες. Η εταιρεία ενισχύει τη βάση της στη Λάρνακα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για συνεχώς βελτιωμένη συνδεσιμότητα και ευελιξία για ταξιδιώτες που επιθυμούν να ταξιδεύουν σε προσιτές τιμές.

Ο András Szabó, Network Officer της Wizz Air, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε στην Αθήνα και ανοίγουμε νέο προορισμό προς Μαδρίτη, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και προσφέροντας στους επιβάτες νέες ευκαιρίες σύνδεσης μεταξύ Κύπρου και Ισπανίας».

Η Μαρία Κουρούπη, Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, χαιρέτισε την επέκταση της Wizz Air στη Λάρνακα, επισημαίνοντας τη σημασία της αυξημένης συνδεσιμότητας για τον τουρισμό και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Ο Κώστας Κουμής, Υφυπουργός Τουρισμού, δήλωσε ότι η ανακοίνωση των νέων δρομολογίων προς Μαδρίτη και Αθήνα αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για την Κύπρο, ενισχύοντας τη στρατηγική θέση του νησιού ως τουριστικό και εμπορικό κόμβο στην Ευρώπη.