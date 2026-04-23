Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες (22/4) σε πτήση από το Τσονγκτσίνγκ της Κίνας προς την Κουάλα Λουμπούρ, όταν μια επιβάτιδα δημιούργησε ένταση μέσα στην καμπίνα επειδή μέλος του πληρώματος της μίλησε στα αγγλικά και όχι στα κινεζικά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η απομάκρυνσή της από το αεροσκάφος και να σημειωθεί καθυστέρηση στην αναχώρηση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γυναίκα αντέδρασε έντονα όταν μέλος του πληρώματος του αεροσκάφους απευθύνθηκε σε εκείνη στα αγγλικά. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι εργάζεται ως αεροσυνοδός και εξέφρασε την άποψη ότι σε διεθνείς πτήσεις το πλήρωμα οφείλει να χρησιμοποιεί «μανδαρινικά», δηλαδή την επίσημη και ευρύτερα διαδεδομένη μορφή της κινεζικής γλώσσας.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, καθώς η επιβάτιδα συνέχισε να διαμαρτύρεται σε υψηλούς τόνους, ενώ σύμφωνα με το πλήρωμα φέρεται να ήταν ήδη φορτισμένη λόγω προσωπικού ζητήματος, καθώς φίλη της δεν κατάφερε να περάσει τον έλεγχο διαβατηρίων.

The 🇨🇳 woman was reportedly removed from the AirAsia flight by airport police in Chongqing… https://t.co/jrUaMW3Hbo pic.twitter.com/Rs7uvBiSaa — Byron Wan (@Byron_Wan) April 22, 2026

Η επικοινωνία αποδείχθηκε δύσκολη, αφού η ίδια δεν κατανοούσε αγγλικά, με αποτέλεσμα άλλοι επιβάτες να παρέμβουν προσπαθώντας να λειτουργήσουν ως… διερμηνείς.

Παρά τις προσπάθειες εκτόνωσης της έντασης, η επιβάτιδα φέρεται να στράφηκε ακόμη και εναντίον όσων επιχείρησαν να τη βοηθήσουν, συνεχίζοντας τις έντονες διαμαρτυρίες τόσο προς το πλήρωμα όσο και προς το προσωπικό εδάφους.

Τελικά, ζητήθηκε η παρέμβαση της αστυνομίας του αεροδρομίου. Οι αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος και προχώρησαν στην απομάκρυνσή της, επιτρέποντας την αναχώρηση της πτήσης, η οποία καθυστέρησε για περισσότερο από μία ώρα.

