Το πλήρωμα του Artemis II έκανε ένα μεγάλο βήμα προς τα μπροστά όσον αφορά τις επανδρωμένες αποστολές στο διάστημα. Για περίπου 10 ημέρες οι τέσσερις αστροναύτες της NASA βρίσκονταν στο αχανές του σύμπαντος και φυσικά το υλικό με το οποίο γύρισαν μόνο ως μοναδικό μπορεί να χαρακτηριστεί. Για την ακρίβεια, οι εικόνες που έφεραν πίσω όσοι συμμετείχαν στην αποστολή θυμίζουν κάποια εντυπωσιακή ταινία, όμως η πραγματικότητα είναι πως τραβήχτηκαν από… απλές φωτογραφικές μηχανές και κινητά.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας αφιερωμένη στην Γη η NASA δημοσίευσε μερικές ακόμα φωτογραφίες του πλανήτη μας τραβηγμένες από… μακριά.

This Earth Day, see our planet as our Artemis II astronauts saw it with these new images from the mission. pic.twitter.com/ne0ZwqtqOc April 22, 2026

«Αναπολούμε τις ξεχωριστές εικόνες του πλανήτη μας που κατέγραψε το πλήρωμα της αποστολής Artemis II κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς τη Σελήνη. Καθώς πετούσαν γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, το πλήρωμα βρισκόταν σε απόσταση 252.756 μιλίων από τη Γη στο πιο απομακρυσμένο σημείο του ταξιδιού — σπάζοντας το ρεκόρ που είχε καταρρίψει η αποστολή Apollo 13 το 1970» αναφέρει σε ανάρτησή της η Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Seeing Earth from this unique perspective reminds us how special our home planet is. Download the 2026 Earth Day poster for a daily dose of inspiration: https://t.co/4Ptd53EoFY pic.twitter.com/hUJB5oVGFg — NASA Earth (@NASAEarth) April 22, 2026

Με την ανάρτηση να καταλήγει: «Όσο μακριά κι αν φτάσουμε, θα θυμόμαστε πάντα από πού προήλθαμε». Μπροστά στο μαύρο του διαστήματος, το λαμπερό μπλε και λευκό της Γης μοιάζει με… χαμόγελο, όπως αναφέρει η NASA.

Artemis II astronaut Christina Koch captured this video of Earth outside the windows of the Orion spacecraft during the second flight day of the mission. Orion was roughly 33,800 miles (54,500 km) away from Earth when @Astro_Christina took this video. pic.twitter.com/1YBxVj4hi9 April 22, 2026

Στο μεταξύ μια σχετική ανάρτηση έκανε και μια εκ των αστροναυτών της αποστολής, η Κριστίνα Κοχ. Συγκεκριμένα, ανέβασε ένα βίντεο που τράβηξε με ένα iPhone από τα παράθυρα του διαστημικού σκάφους Orion κατά τη δεύτερη ημέρα της αποστολής. Το Orion βρισκόταν σε απόσταση περίπου 54.400 χλμ. από τη Γη όταν η Kox τράβηξε αυτό το βίντεο.

protothema.gr