Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η άσκηση διάσωσης και κατάσβεσης πυρκαγιάς σε πολυώροφο κτήριο στη Λεμεσό, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δοκιμάζουν στην πράξη σενάρια αντιμετώπισης μεγάλης κλίμακας περιστατικού σε υψηλό κτιριακό συγκρότημα.

Η άσκηση επικεντρώθηκε σε υποθετικό περιστατικό πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 7ου ορόφου, με ταχεία εξάπλωση καπνού σε κλιμακοστάσια και ανώτερους ορόφους, εγκλωβισμένα άτομα και δυσκολίες εκκένωσης, ενώ εξετάζονται παράλληλα διαδικασίες διάσωσης, ελέγχου ανελκυστήρων και αντιμετώπισης κινδύνου κάθετης επέκτασης της φωτιάς.

Το σενάριο της άσκησης

• Η ώρα 10:00 λαμβάνεται κλήση στο τηλεφωνείο του Πυρ. Σταθμού Αγίου Νικολάου για πυρκαγιά στο διαμέρισμα 705 στον 7ο όροφο στον 3ο πύργο του 27όροφου κτιρίου «LIMASSOL DELMAR» στην οδό Γεωργίου Α’ 117-123, Γερμασόγεια.

• Η κλήση αναφέρει ότι οι καπνοί επεκτείνονται στο κλιμακοστάσιο και στους ανώτερους ορόφους, υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα στο διαμέρισμα 705 και πιθανόν να υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα σε ανώτερους ορόφους, τα οποία έχουν εξέλθει στα μπαλκόνια για προστασία από τον καπνό.

• Κάτοικοι αναφέρουν μέσω τηλεφώνου ότι ο καπνός έχει εισχωρήσει στους διαδρόμους και σε διαμερίσματα και ότι δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν το κλιμακοστάσιο λόγω παρουσίας καπνού.

• Τα άτομα άνω του 7ου ορόφου κατευθύνθηκαν στο κλιμακοστάσιο και ζητούν άμεση βοήθεια, εμφανίζοντας σημάδια εισπνοής καπνού (δύσπνοια, βήχας, πανικός).

• Έλεγχος του ανελκυστήρα εάν έχουν παγιδευτεί άτομα στην προσπάθεια τους να διαφύγουν.

Ορατές φλόγες και καπνός από εξωτερικές όψεις, με κίνδυνο κάθετης επέκτασης.

• Η πυρκαγιά επεκτάθηκε μέχρι τον 11ο όροφο.