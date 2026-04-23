Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού απευθύνει νέα δημόσια έκκληση προς ιδιοκτήτες οικοδομών και διαχειριστικές επιτροπές, με αφορμή πρόσφατο σοβαρό περιστατικό κατάρρευσης κτηρίου, καλώντας τους να επιδεικνύουν αυξημένη επιμέλεια για την κατάσταση και την ασφάλεια των υποστατικών τους.

Σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι η παρακολούθηση της στατικής επάρκειας και η συντήρηση των οικοδομών δεν αποτελεί επιλογή, αλλά υποχρέωση όσων έχουν την κυριότητα ή τη διαχείρισή τους. Όπως επισημαίνεται, η έγκαιρη λήψη μέτρων για επισκευές, αποκατάσταση φθορών και άρση επικινδυνότητας είναι κρίσιμη για την προστασία ενοίκων και πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε παλαιές οικοδομές ή σε κτήρια που παρουσιάζουν εμφανή σημάδια φθοράς, όπως ρηγματώσεις, αποκολλήσεις υλικών, υγρασίες ή διαβρώσεις, τα οποία ενδέχεται να υποδηλώνουν επιδείνωση της κατάστασής τους.

Ο Οργανισμός καλεί τους αρμόδιους να προχωρούν άμεσα σε ελέγχους από κατάλληλα προσοντούχους επαγγελματίες, εγγεγραμμένους στο Μητρώο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), καθώς και, όπου απαιτείται, από εγγεγραμμένες εταιρείες μελετών.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται επικινδυνότητα, οι υπεύθυνοι οφείλουν να λαμβάνουν χωρίς καθυστέρηση όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρση του κινδύνου και τη συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού προειδοποιεί ότι, σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμμόρφωσης, θα προχωρήσει στη λήψη μέτρων που προβλέπει η νομοθεσία, όπως απαγόρευση χρήσης ή εκκένωση οικοδομών, αποκοπή πρόσβασης, επιβολή προστίμων και έναρξη δικαστικών ή και ποινικών διαδικασιών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την αποτροπή σοβαρών και ενδεχομένως τραγικών συνεπειών.