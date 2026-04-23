Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ευρώπης, το εργοστάσιο Πέρνις της Shell Plc, λειτουργεί στο μέγιστο της παραγωγής του για να παράγει καύσιμα για αεροσκάφη, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για ελλείψεις εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο Frans Everts, επικεφαλής της ολλανδικής δραστηριότητας της Shell, δήλωσε ότι το εργοστάσιο λειτουργεί σε κατάσταση “max jet mode“, προσθέτοντας ότι όλα τα διυλιστήρια στην Ευρώπη βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση.

Η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές καυσίμου για αεροσκάφη και έχει χάσει τον βασικό της προμηθευτή λόγω της διακοπής ροών μέσω του Στενού του Ορμούζ. Οι αεροπορικές εταιρείες KLM και Lufthansa ανακοίνωσαν ήδη ότι θα μειώσουν τις πτήσεις λόγω της έλλειψης καυσίμων, με το Πέρνις να τροφοδοτεί όχι μόνο την Ολλανδία αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία.

Η Shell αναζητά εναλλακτικές πηγές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, καθώς η διακοπή του Ορμούζ έχει περιορίσει σημαντικά την προσφορά. Ο Everts επισήμανε ότι η εταιρεία εκμεταλλεύεται τη διεθνή παρουσία της για να εντοπίσει νέες ευκαιρίες.

Το Πέρνις είναι το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ευρώπης, με ικανότητα επεξεργασίας περίπου 400.000 βαρελιών ημερησίως και είναι συνδεδεμένο με ένα μεγάλο πετροχημικό συγκρότημα στο Μόερνταϊκ, το οποίο βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση.