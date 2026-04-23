Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας εξέφρασε την ομόφωνη στήριξή της, την Πέμπτη, για την υιοθέτηση μιας νέας ρύθμισης που θα εμποδίζει τον μηδενισμό των πλεονασμάτων που προκύπτουν από οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα. Η εν λόγω εξέλιξη προήλθε από τη συζήτηση για την αναπομπή του σχετικού νόμου, στην οποία ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, επανέλαβε τη δέσμευση της Κυβέρνησης να πιστωθούν μονάδες σε καταναλωτές που επηρεάστηκαν από τον μηδενισμό των πλεονασμάτων του Μαρτίου.

Ο Υπουργός σημείωσε πως η συζήτηση στην Επιτροπή ήταν εποικοδομητική και ανακοίνωσε ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει με τη ρύθμιση που θα επιτρέπει την επιστροφή των πλεονασμάτων σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών, κυρίως εκείνων που είχαν υπογράψει συμβάσεις πριν από το τέλος του 2021, οι οποίες προέβλεπαν τη δυνατότητα μηδενισμού σε μεταγενέστερο στάδιο.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι το ζήτημα δεν αφορά αποζημιώσεις, αλλά τη διατήρηση των μονάδων για μελλοντική χρήση, όπως είχε καθοριστεί από το σχέδιο. Σημείωσε ότι αυτή η ρύθμιση αφορά συγκεκριμένα συμβόλαια και δεν αναμένεται να έχει γενικότερη εφαρμογή, ενώ πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες για να διασφαλίσει την εφαρμογή αυτής της ρύθμισης.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Μιχάλης Γιακουμή, ανέφερε ότι η Επιτροπή συμφώνησε ότι η πλεονάζουσα ενέργεια που έχει παραχθεί θα πρέπει να παραμείνει και να μην μηδενιστεί. Όπως δήλωσε, το θέμα θα πρέπει να ρυθμιστεί από την εκτελεστική εξουσία μέσω διατάγματος, ενώ ανέφερε ότι, σε πρώτη φάση, η ρύθμιση αφορά τα σχέδια της περιόδου 2021-2023, τα οποία περιλάμβαναν σχετική πρόνοια στα συμβόλαια.

Το ΔΗΚΟ επιμένει πάντως για μια ευρύτερη ρύθμιση που να καλύπτει όλους τους καταναλωτές με φωτοβολταϊκά, δίνοντας έμφαση στο δικαίωμα των καταναλωτών να αξιοποιούν την ενέργειά τους, είτε για δική τους κατανάλωση είτε για μεταφορά σε άλλους μετρητές, όπως προνοεί και σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

ΚΥΠΕ