Το Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου μπήκε στην τελική ευθεία για τον ευρωπαϊκό τελικό του European Money Quiz που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες στις 18-19 Μαΐου 2026. Σε μια σεμνή τελετή, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου επισκέφθηκε το σχολείο για να παραδώσει τα βραβεία στην νικήτρια ομάδα του 2ου Κυπριακού Διαγωνισμού για το Χρήμα. Οι μαθητές του τμήματος Γ3, που κατέκτησαν την πρώτη θέση ανάμεσα σε 243 συμμετοχές από όλη την Κύπρο, παρέλαβαν τα αναμνηστικά τους βραβεία, καθώς και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή για το σχολείο τους.

Μετά την επιτυχία τους στο εθνικό επίπεδο, οι μαθητές Ανδρέας Ζαννέττου και Ανδρέας Θεοδούλου θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στον μεγάλο τελικό της Ευρώπης.

Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών, Μάριος Σκανδάλης, συνεχάρη την ομάδα για την επιτυχία τους, τονίζοντας τη σημασία της χρηματοοικονομικής γνώσης για τη νέα γενιά.