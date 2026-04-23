Στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκεται η ανακριτική έρευνα από την ομάδα του ΤΑΕ Λεμεσού, η οποία συστάθηκε αμέσως μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στην οδό Αισχύλου στη Γερμασόγεια. Η κατάρρευση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο συνανθρώπων μας, οι οποίοι καταπλακώθηκαν από τα συντρίμμια του κτηρίου, ενώ ανέδειξε και το καυτό θέμα των επικίνδυνων οικοδομών.

Ο φάκελος της υπόθεσης αναμένεται να διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία την Παρασκευή, προκειμένου να γίνουν τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», οι ανακριτές θα προβούν σε εισηγήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το ογκωδέστατο μαρτυρικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους και αφορά τις συνθήκες της κατάρρευσης, καθώς και την τραγική απώλεια των δύο θυμάτων. Η τελική απόφαση για τυχόν ποινικές ευθύνες θα ληφθεί από τη Νομική Υπηρεσία μετά από ενδελεχή μελέτη της υπόθεσης.

Πέραν από το ανακριτικό έργο, διεξάγεται και δεύτερη έρευνα με τη συμμετοχή εργαστηρίου, προκειμένου να εκτιμηθεί η ποιότητα του σκυροδέματος της πολυκατοικίας και να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την κατάσταση του κτηρίου και τις αιτίες της κατάρρευσής του.

Το σκυρόδεμα

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, έχουν ληφθεί δείγματα σκυροδέματος από διάφορα σημεία της οικοδομής, όπως οι δοκοί, οι κολόνες και η πλάκα, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα και η αντοχή του υλικού. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης θα συνταχθεί από πολιτικό μηχανικό και στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, θα πραγματοποιηθούν και εργαστηριακοί έλεγχοι.

Επιπλέον, όπως είχαμε γράψει και σε προηγούμενο δημοσίευμα, στα χέρια των ανακριτών βρίσκεται και η Τεχνική Έκθεση του ΕΟΑ Λεμεσού, η οποία είχε συνταχθεί πριν από την κατάρρευση. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, το κτήριο κατατάχθηκε στην κατηγορία «Γ» και χαρακτηρίστηκε επικίνδυνο, με ορατό κίνδυνο κατάρρευσης. Η έκθεση, η οποία ετοιμάστηκε στις αρχές Μαρτίου 2026, είχε αποσταλεί στους ιδιοκτήτες του κτηρίου, ενημερώνοντάς τους για τον κίνδυνο που ενέχει η οικοδομή, τόσο για τους ενοίκους, όσο και για τους διερχόμενους, ενώ η λήψη μέτρων είχε κριθεί επιβεβλημένη.

Ταυτοποιήθηκε

Μέσω των δειγμάτων από τα αποτυπώματα που λήφθηκαν από τη σορό της 27χρονης, Λεονέλα Αλεμάν Μοράλες, η οποία είναι το δεύτερο θύμα της τραγωδίας στη Γερμασόγεια, πραγματοποιήθηκε η ταυτοποίησή της. Από τη σορό του δεύτερου θύματος λήφθηκαν δείγματα DNA και αποτυπώματα για επιστημονικές εξετάσεις, καθώς οι κυπριακές Αρχές δεν είχαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά του.

Η Κυπριακή Αστυνομία ενημερώθηκε μέσω της Interpol από ευρωπαϊκή χώρα ότι τα στοιχεία ανήκουν σε πρόσωπο από την Κολομβία. Τα δεδομένα αυτά κατατέθηκαν στις Αρχές της Κολομβίας, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι το δεύτερο θύμα είναι η 27χρονη κολομβιανής καταγωγής. Ακολούθως, οι συγγενείς της 27χρονης ενημερώθηκαν για την τραγική είδηση, και ζητήθηκε να σταλεί δείγμα DNA από συγγενικά της πρόσωπα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά της και μέσω γενετικού υλικού.

Όπως είχαμε γράψει σε ρεπορτάζ μας στις 16/4, η 27χρονη είχε κλείσει διαμέρισμα για διαμονή μέσω της πλατφόρμας Booking λίγες ημέρες πριν από την τραγωδία. Πριν μέρες, η οικογένεια της Λεονέλα Αλεμάν είχε απευθύνει έκκληση στις Αρχές, καθώς τα ίχνη της είχαν χαθεί στην Κύπρο και το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπιζόταν στη μοιραία πολυκατοικία στη Γερμασόγεια.