Την ώρα που Μεξικό και Νότια Αφρική αγωνιζόντουσαν στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 στο Αζτέκα, έξω από το γήπεδο υπήρξαν σοβαρές συμπλοκές μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP εκατοντάδες πλήθους συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, ζητώντας δικαιοσύνη.

Διαδηλωτές απομάκρυναν κιγκλιδώματα περιμετρικά του γηπέδου, ενώ τα επεισόδια πήραν διάσταση όταν μέλη του “μαύρου μπλοκ” ξεκίνησαν να πετούν πέτρες προς τους αστυνομικούς.

🚨 Una persona vestida de negro lanzó una botella de PET hacia elementos policiales que replegaban a manifestantes en el puente de Acoxpa, en las inmediaciones del Estadio Azteca.



Tras el incidente, elementos de seguridad intentaron alcanzarlo, pero la persona logró alejarse del… pic.twitter.com/gKumvzYJuV