Η τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο στο κατάμεστο «Αζτέκα», ανεβάζοντας την αδρεναλίνη πριν από το Μεξικό-Νότια Αφρική.

Η Σάλμα Χάγεκ εμφανίστηκε στη σκηνή και έστειλε το δικό της μήνυμα για τη διοργάνωση, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στη βραδιά. Ακολούθησε η παρέλαση των 48 σημαιών των χωρών που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τελευταίες εκείνες των τριών διοργανωτριών.

Η κορύφωση ήρθε με την εμφάνιση του Αντρέα Μποτσέλι, που απογείωσε το κοινό λίγο πριν στηθεί η μπάλα στη σέντρα.

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