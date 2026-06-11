Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στη Μέση Ανατολή, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ότι ακυρώνονται τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν που είχε προαναγγείλει, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως βρίσκεται σε εξέλιξη συμφωνία με την Τεχεράνη, η οποία έχει ήδη λάβει την έγκριση της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ακύρωση των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν που ο ίδιος είχε προαναγγείλει λίγες ώρες νωρίτερα, υποστηρίζοντας ότι έχουν εγκριθεί τα «τελικά σημεία» μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη και ότι οι συνομιλίες έχουν λάβει την έγκριση της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι συζητήσεις και οι τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας έχουν εγκριθεί «τόσο σε επίπεδο αρχών όσο και σε βάθος λεπτομερειών» από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ο Τραμπ κατονόμασε τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Τουρκία, το Πακιστάν, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία και την Αίγυπτο ως χώρες που συμμετείχαν στη διαδικασία έγκρισης.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία.

«Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα», πρόσθεσε.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ:

«Με δεδομένο ότι οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, αποφάσισα, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να ακυρώσω τα προγραμματισμένα πλήγματα και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν για απόψε.

Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία της συμφωνίας έχουν εγκριθεί, τόσο σε επίπεδο αρχών όσο και στις λεπτομέρειές τους, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων χωρών.

Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Επιφυλάξεις για την ανακοίνωση Τραμπ

Ωστόσο, οι αντιδράσεις από Ιράν και Ισραήλ εγείρουν επιφυλάξεις για την επικείμενη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars, επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή που βρίσκεται κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα μετέδωσε ότι το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, στην Τεχεράνη αντιμετωπίζουν με χλευασμό τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου περί επικείμενης συμφωνίας. Το πρακτορείο Tasnim σχολίασε σκωπτικά ότι «ο Τραμπ έχει ανακοινώσει 38 φορές πως η συμφωνία είναι κοντά», προσθέτοντας ότι «μέσα σε μόλις τρεις ημέρες έστειλε στη φαντασία του τον αντιπρόεδρό του στο Πακιστάν τέσσερις φορές».

Την ίδια ώρα, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Channel 12 ότι η Ιερουσαλήμ δεν έχει ενημερωθεί για κάποια οριστικοποιημένη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μία δήλωση που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα που παρουσίασε λίγο νωρίτερα ο Τραμπ.

Τα σημεία στα οποία καταγράφηκε πρόοδος

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα στο παρελθόν υποστηρίξει ότι μια συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται προ των πυλών, χωρίς τελικά να υπάρξει αποτέλεσμα, τρεις πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων δήλωσαν στο Axios ότι κατά τις συνομιλίες της Τετάρτης μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και Καταριανών διαμεσολαβητών γεφυρώθηκαν οι σημαντικότερες εκκρεμότητες.

Σύμφωνα με το Axios, οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης στην Τεχεράνη, με τον απεσταλμένο του Κατάρ Άλι αλ-Θαουάντι και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να επιχειρούν να γεφυρώσουν τις τελευταίες διαφορές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι τόσο η καταριανή όσο και η ιρανική πλευρά εκτιμούσαν ήδη από την Τετάρτη πως είχε διαμορφωθεί ένα κοινά αποδεκτό κείμενο, το οποίο θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να αποδεχθούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι διαφορές μειώθηκαν στα τρία βασικά ζητήματα:

Τον μηχανισμό αποδέσμευσης των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, που αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Τεχεράνης.

Τις ρυθμίσεις για το εκ νέου άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της 60ήμερης εκεχειρίας.

Τον τρόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι Ιρανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν αρκετές χώρες την Πέμπτη πως οι συνομιλίες στην Τεχεράνη οδήγησαν σε συμφωνία επί της αρχής, ωστόσο απαιτείται ακόμη η τελική έγκριση από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι τόσο η ιρανική όσο και η καταριανή πλευρά θεωρούν πως τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ενίσχυσαν σημαντικά τις υποψίες της Τεχεράνης σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

skai.gr