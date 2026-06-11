Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Channel 12, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ δεν είχε λάβει προηγούμενη ενημέρωση για τη συμφωνία με το Ιράν.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο i24NEWS ότι το Ισραήλ βασίζεται επί του παρόντος στις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ. Και πως η κυβέρνηση στο Τελ Αβίβ «πιάστηκε εξ’ απίνης».

Είπε επίσης ότι το Ισραήλ πρέπει να ακούσει την επίσημη απάντηση του Ιράν πριν καθορίσει εάν η εκτίμηση του προέδρου είναι ακριβής, σημειώνοντας ότι η εμπειρία του παρελθόντος υποδηλώνει ότι μπορεί να μην είναι πάντα.

cnn.gr