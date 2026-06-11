Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται πλέον ο πλανήτης, με τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή να μετρά αντίστροφα για την πρώτη σέντρα της διοργάνωσης στο θρυλικό «Αζτέκα»!

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του εναρκτήριου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική, έλαβε χώρα μια φαντασμαγορική τελετή αντάξια της διοργάνωσης!

Από το συγκρότημα Mana, τη Σακίρα, μέχρι και τον J Balvin, στους παραδοσιακούς χορούς του Μεξικού και τα… iconic labubu, χιλιάδες κόσμος από το γήπεδο και ακόμη περισσότεροι από τις τηλεοράσεις τους, απόλαυσαν την εντυπωσιακή τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026!

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