Το Τμήμα Δημοσίων Έργων επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λεμεσού και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία νέων ποδηλατικών υποδομών.

Κατά τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες διαβουλεύσεις και ενημερώσεις με το κοινό, οργανωμένα σύνολα, επαγγελματικούς φορείς και τις αρμόδιες Αρχές της Λεμεσού. Οι διαδικασίες αυτές αποτέλεσαν βασικό πυλώνα του σχεδιασμού, με στόχο την προώθηση ασφαλών, λειτουργικών και σύγχρονων λύσεων μετακίνησης για όλους τους πολίτες.

Το Τμήμα αντιλαμβάνεται ότι ορισμένες από τις πρόσφατες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση πλαστικών κολωνών για τον διαχωρισμό ποδηλατοδρόμων ή η εφαρμογή διαδρομών κοινής χρήσης (shared space), έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και προβληματισμό. Οι παρατηρήσεις που αφορούν την αισθητική, την καθημερινή λειτουργικότητα και την ενημέρωση του κοινού λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Σε συνέχεια της επιστολής του Δημάρχου Λεμεσού, το Τμήμα Δημοσίων Έργων παραμένει απολύτως έτοιμο να συνεργαστεί στενά με τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι τελικές λύσεις θα ανταποκρίνονται τόσο στις λειτουργικές απαιτήσεις ασφάλειας και κινητικότητας όσο και στην αισθητική ποιότητα που απαιτούν οι πολίτες. Για τον σκοπό αυτό, και μετά από οδηγίες του Υπουργού θα διευθετηθεί συνάντηση τις αμέσως επόμενες μέρες.

Παράλληλα, το Τμήμα θα προχωρήσει άμεσα σε στοχευμένη ενημερωτική εκστρατεία, με σκοπό να παρουσιαστούν αναλυτικά τα στοιχεία του έργου, τα οφέλη των νέων υποδομών και ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της οδικής ασφάλειας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων παραμένει προσηλωμένο στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και βιώσιμου συστήματος μετακινήσεων για όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της Λεμεσού.