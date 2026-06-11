Η Επιτροπή Αναπληρωτών Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέτασε σήμερα την εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση της Τέταρτης Διακρατικής Προσφυγής της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά της Τουρκίας, ως προς την πτυχή του περιουσιακού.

Κατά τη συζήτηση η Τουρκία απέτυχε να πείσει την Επιτροπή ότι έχει συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου.

Δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών @CKombos σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής Αναπληρωτών Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με την 4η Διακρατική Προσφυγή της Κύπρου εναντίον της Τουρκίας (συνέχιση επιτήρησης).



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🔗… pic.twitter.com/ce7g1lvNV8 June 11, 2026

Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημερινή απόφαση. Παρά το γεγονός ότι η στήριξη προς την τουρκική θέση παρουσίαζε αυξητική τάση με το πέρασμα των χρόνων, η Κυπριακή Δημοκρατία μέσα από συστηματικές και στοχευμένες διπλωματικές ενέργειες, πάντα σε στενό συντονισμό με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και με τη συνδρομή της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων, κατάφερε όχι μόνο να αποτρέψει το κλείσιμο της επιτήρησης, αλλά και να πείσει τα κράτη μέλη για την ανάγκη αποσαφήνισης των μέτρων που απαιτούνται προς συμμόρφωση της Τουρκίας με την αποστολή ερμηνευτικού ερωτήματος προς το ΕΔΑΔ, πρόταση η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ειδικότερα, προς αποσαφήνιση του εν λόγω ζητήματος, η Κυπριακή Δημοκρατία εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για ετοιμασία προσχεδίου ψηφίσματος για παραπομπή ερμηνευτικού ερωτήματος προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την ερμηνεία της παραγράφου 63 της απόφασης του ΕΔΑΔ του 2014 επί της Δίκαιης Ικανοποίησης.

Η παραπομπή του ερωτήματος γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 46.3 της Σύμβασης, το οποίο προνοεί ότι σε περίπτωση που η Επιτροπή Υπουργών θεωρεί ότι η εκτέλεση της απόφασης εμποδίζεται λόγω ερμηνευτικού προβλήματος, τότε δύναται να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο για να απαντήσει στο ερμηνευτικό ερώτημα. Η Κυπριακή πρόταση υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία συγκεντρώνοντας 25 ψήφους υπέρ, 2 κατά ενώ 19 χώρες τήρησαν αποχή.

Η τυχόν τελική ενεργοποίηση της διαδικασίας παραπομπής του άρθρου 46.3 της ΕΣΔΑ κατά την επερχόμενη συνεδρίαση του Ιουνίου 2027 θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το ίδιο το ΕΔΑΔ καθ’ ότι θα είναι η πρώτη φορά που καλείται να ερμηνεύσει απόφασή του.

Τέλος, σημειώνεται η αποτυχία της Τουρκίας να αποτρέψει την ψηφοφορία επί του προσχεδίου απόφασης για ετοιμασία προσχεδίου ψηφίσματος για παραπομπή ερμηνευτικού ερωτήματος στο δικαστήριο. Συγκεκριμένα, η τουρκική αντιπροσωπεία προέβαλε αρχικά τον ισχυρισμό ότι για την λήψη απόφασης επί του θέματος απαιτούνταν 31 θετικές ψήφοι, θέση η οποία καταψηφίστηκε. Ακολούθως, σε μια ύστατη προσπάθεια αναβολής της ψηφοφορίας αιτήθηκε την υποβολή γραπτής νομικής γνωμάτευσης επί του διαδικαστικού αυτού θέματος, θέση η οποία εκ νέου απορρίφθηκε από τα κράτη μέλη.

Η Γραμματεία της Επιτροπής Αναπληρωτών Υπουργών θα ετοιμάσει το σχετικό ερμηνευτικό ερώτημα κατά την επερχόμενη συνεδρίαση του Ιουνίου 2027, η υιοθέτηση του οποίου απαιτεί 31 θετικές ψήφους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ευχαριστεί τη Νομική Υπηρεσία για την όπως πάντα αγαστή συνεργασία, καθώς και την Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα για τη συνδρομή της.

Η προσπάθεια προάσπισης των εθνικών μας συμφερόντων συνεχίζεται με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα.