Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί βασικό εργαλείο για τη μείωση του κόστους του ηλεκτρισμού και την καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αναφέρει ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος εκφράζει παράλληλα προβληματισμό για τις καθυστερήσεις στην έκδοση Όρων Σύνδεσης από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, επισημαίνοντας ότι η γραφειοκρατία αποθαρρύνει επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ και επιβαρύνει τελικά τους καταναλωτές.

«Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου είναι οι περικοπές παραγωγής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, μόνο τον περασμένο Απρίλιο οι περικοπές στα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα άγγιξαν το 66%. Παράλληλα, η ενέργεια που χάθηκε από τα οικιακά φωτοβολταϊκά από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαΐου θα μπορούσε, όπως υπολογίζεται, να καλύψει τις ανάγκες 7.500 νοικοκυριών για έναν χρόνο.

Ο Σύνδεσμος εξηγεί ότι οι περικοπές γίνονται όταν η παραγωγή από φωτοβολταϊκά υπερβαίνει τη ζήτηση ή τις δυνατότητες απορρόφησης του δικτύου.

«Αποτέλεσμα, καθαρή και οικονομική ενέργεια πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων. Και εδώ ακριβώς είναι που καταδεικνύεται η αξία της αποθήκευσης», υπογραμμίζεται.

Οφέλη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού σημειώνει ότι τα οφέλη της αποθήκευσης δεν περιορίζονται στο ηλεκτρικό σύστημα, αλλά αφορούν άμεσα και τους τελικούς καταναλωτές.

Όπως αναφέρεται, ο συνδυασμός φωτοβολταϊκών συστημάτων και μπαταριών επιτρέπει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αξιοποιούν μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που παράγουν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η πρόοδος στην Κύπρο παραμένει αργή εξαιτίας των χρονοβόρων διαδικασιών και της γραφειοκρατίας.

«Οι καθυστερήσεις στην έκδοση Όρων Σύνδεσης εκ μέρους του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, ο οποίος υπάγεται στην ΑΗΚ, δημιουργούν εύλογους προβληματισμούς σχετικά με τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών», προστίθεται.

Κατά τον Σύνδεσμο, οι καθυστερήσεις αυτές αποθαρρύνουν επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ, περιορίζουν την αξιοποίηση περισσότερης και φθηνότερης ενέργειας από ΑΠΕ και συντηρούν τις υφιστάμενες στρεβλώσεις στην αγορά.

«Τελικά μετακυλούν υψηλότερο κόστος στους καταναλωτές», καταλήγει.