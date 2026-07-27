Η έναρξη της εμπορικής πορείας του νέου μοντέλου σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τη Volvo, καθώς το EX60 αποτελεί ένα από τα πιο στρατηγικά προϊόντα της νέας ηλεκτρικής εποχής της. Ήδη ξεκίνησαν οι πρώτες παραδόσεις του ολοκαίνουργιου EX60 σε πελάτες στην Ευρώπη ενώ η CTC Automotive άρχισε να δέχεται παραγγελίες.

Το EX60 είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά τον περασμένο Ιανουάριο, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια, ενώ η Volvo το χαρακτηρίζει ως μοντέλο ορόσημο για την εξέλιξή της. Πρόκειται για ένα πενταθέσιο αμιγώς ηλεκτρικό SUV που τοποθετείται στην πλέον δημοφιλή κατηγορία της παγκόσμιας αγοράς, με στόχο να διευρύνει σημαντικά τη βάση πελατών της εταιρείας και να ενισχύσει το μερίδιό της στα ηλεκτρικά οχήματα. Παράλληλα, η τιμολογιακή του πολιτική το φέρνει κοντά στο ιδιαίτερα επιτυχημένο XC60 Plug-in Hybrid, καθιστώντας τη μετάβαση στην αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα ακόμη πιο ελκυστική.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του νέου EX60 είναι αναμφίβολα η αυτονομία του. Η κορυφαία έκδοση P12 AWD μπορεί να διανύσει έως και 810 χιλιόμετρα με μία φόρτιση σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP, επίδοση που αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία. Επιπλέον, με χρήση ταχυφορτιστή ισχύος 400 kW, η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από το 10% έως το 80% σε μόλις 16 λεπτά ή να προσθέσει έως και 340 χιλιόμετρα αυτονομίας μέσα σε δέκα λεπτά, εξαλείφοντας ουσιαστικά το άγχος της φόρτισης στα μεγάλα ταξίδια.

Η γκάμα περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές ηλεκτρικές εκδόσεις. Εκτός από την κορυφαία P12 AWD των 810 χιλιομέτρων, διατίθεται η P10 AWD με αυτονομία έως 660 χιλιόμετρα, καθώς και η πισωκίνητη P6 Electric με έως 611 χιλιόμετρα. Συνολικά, το EX60 θα προσφέρεται σε επτά διαφορετικές εκδόσεις, ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών και απαιτήσεων.

Το νέο μοντέλο αποτελεί επίσης τεχνολογικό ορόσημο για τη Volvo. Είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της εταιρείας που σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στη Σουηδία. Βασίζεται στη νέα πλατφόρμα SPA3, η οποία εισάγει προηγμένες τεχνολογίες, όπως η κατασκευή με mega casting και η αρχιτεκτονική cell-to-body για τη μπαταρία, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ακαμψίας, της αποδοτικότητας και της ασφάλειας.

Συνδυάζοντας κορυφαία αυτονομία, εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση, προηγμένη τεχνολογία και τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη μάρκα, το νέο EX60 δείχνει έτοιμο να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία των ηλεκτρικών premium SUV και να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νέας γενιάς ηλεκτρικών οχημάτων της Volvo