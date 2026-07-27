Στο 85% κυμαίνεται κατά μέσο όρο η πληρότητα των ξενοδοχείων παγκύπρια τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι διανυκτερεύσεις για ολόκληρο το 2026 εκτιμάται ότι θα καταγράψουν μείωση 12%-14%.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, οι επικεφαλής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) και του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTTA) ανέφεραν ότι οι περιφερειακές συρράξεις επηρεάζουν άμεσα τον τουρισμό, τόσο μέσω της εικόνας της Κύπρου στο εξωτερικό όσο και μέσω της αύξησης του ενεργειακού κόστους και των αεροπορικών ναύλων.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστος Αγγελίδης, δήλωσε ότι παρατηρείται βελτίωση στον ρυθμό των κρατήσεων, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης τα τριήμερα και των κρατήσεων τελευταίας στιγμής από γειτονικές χώρες και την εγχώρια αγορά.

«Υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση τα τριήμερα, ειδικά από κρατήσεις τελευταίας στιγμής, από χώρες της γύρω περιοχής και την τοπική αγορά, που βελτιώνει την εικόνα», ανέφερε.

Στο 85% η μέση πληρότητα

Ο κ. Αγγελίδης είπε ότι ο παγκύπριος μέσος όρος πληρότητας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο διαμορφώνεται γύρω στο 85%, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το ποσοστό θα διατηρηθεί και θα αυξηθεί.

Σημείωσε ότι πέρυσι, χρονιά-ρεκόρ για τον κυπριακό τουρισμό, η πληρότητα τον Αύγουστο είχε φτάσει έως και το 97%. Φέτος, σύμφωνα με τον ίδιο, τα επίπεδα παραμένουν χαμηλότερα κατά 10%-15%.

Ανέφερε, επίσης, ότι καταγράφηκε βελτίωση στις αφίξεις από τις βασικές αγορές, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό περιθώριο μέχρι να καλυφθεί η διαφορά σε σχέση με πέρυσι.

«Είμαστε αισιόδοξοι. Συνεχίζουμε ομαδικά και οργανωμένα τις προσπάθειες ως ιδιωτικός τομέας και βιομηχανία», είπε.

Ανησυχία για ενέργεια και αεροπορικά εισιτήρια

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ επισήμανε ότι οι τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες αυξάνουν το ενεργειακό κόστος και διατηρούν ψηλά τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντα ανησυχίας για την Κύπρο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι παραμένει ερωτηματικό η πορεία των κρατήσεων κατά το φθινόπωρο.

«Πάντα ευελπιστούμε ότι θα ανακάμψει και παραμένουμε σε εγρήγορση, ώστε να αντιδράσουμε όπως πρέπει», σημείωσε.

Στόχος η ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού

Σύμφωνα με τον κ. Αγγελίδη, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη βελτίωση της τουριστικής κίνησης κατά το πεντάμηνο Νοεμβρίου 2026-Απριλίου 2027.

«Η μεγάλη μας ελπίδα είναι ότι θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε πέρυσι. Αυτό θα κάνει τη διαφορά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μια καλύτερη εικόνα τους επόμενους μήνες θα μπορούσε να περιορίσει το κενό που δημιουργήθηκε στην αρχή της περιόδου.

«Παρά τη συγκυρία, οι ξενοδοχειακές μονάδες-μέλη του ΠΑΣΥΞΕ διατηρούν την αισιοδοξία τους και κρατούν τα επίπεδα εξυπηρέτησης και ποιότητας εκεί που πρέπει, για να διατηρήσουμε τη φήμη που έχουμε κτίσει όλα αυτά τα χρόνια», είπε.

Μειωμένες σχεδόν όλες οι αγορές

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ACTTA, Χάρης Παπαχαραλάμπους, ανέφερε ότι η τουριστική κίνηση παραμένει χαμηλότερη σε σύγκριση με τους αντίστοιχους περσινούς μήνες, χωρίς όμως η διαφορά να είναι μεγάλη. Πρόσθεσε ότι η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου έχει δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα.

«Σχεδόν όλες οι αγορές είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι, με εξαίρεση το Ισραήλ, το οποίο τον Ιούνιο παρουσίασε αύξηση 170%», ανέφερε. Διευκρίνισε ότι η σύγκριση γίνεται με τον Ιούνιο του 2025, όταν είχε ξεσπάσει η σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Ο κ. Παπαχαραλάμπους χαρακτήρισε ως μεγαλύτερο πρόβλημα της φετινής τουριστικής εκστρατείας την εικόνα της Κύπρου και τη σύνδεσή της με την εμπόλεμη κατάσταση στην περιοχή. Αναφέρθηκε ειδικότερα στην πτώση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στις Βρετανικές Βάσεις τον Μάρτιο και στον τρόπο με τον οποίο το περιστατικό προβλήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Άμεσος ο αντίκτυπος των εξελίξεων

Ερωτηθείς για τις συνέπειες από την άρση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Πρόεδρος της ACTTA είπε ότι ο αντίκτυπος γίνεται αισθητός «αμέσως, την επόμενη ημέρα», αν και όχι σε μεγάλη έκταση.

Εκτίμησε ότι η εικόνα θα παραμείνει ελαφρώς μειωμένη, καθώς η πορεία του τουρισμού εξαρτάται άμεσα από τις περιφερειακές εξελίξεις.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι διανυκτερεύσεις σε παγκύπρια βάση αναμένεται να κλείσουν το 2026 κατά 12%-14% χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι.