Συμμάχησαν κάποιες οργανώσεις που συνδικαλίζονται στην ΟΕΛΜΕΚ και μοιράστηκαν την προεδρία της οργάνωσης εξ ημισείας.

Και θύμωσε ο τέως πρόεδρος της οργάνωσης, Δημήτρης Ταλιαδώρος, ο οποίος κατήγγειλε πως στόχος των τεσσάρων κινήσεων ήταν ο αποκλεισμός της Αλλαγής (ΔΗΣΥ), κάτι που καταδεικνύει ότι αγνοήθηκε η βούληση του 46% (σχεδόν το ήμισυ) του καθηγητικού κόσμου.

«Τέσσερις ετερόκλητες κινήσεις συνεργάστηκαν με στόχο να αποκλείσουν την Αλλαγή από την ηγεσία της οργάνωσης», είπε.

Μήπως είναι εσάς προσωπικά που ήθελαν να αποκλείσουν κ. Ταλιαδώρε από άλλη μια προεδρία και όχι την Αλλαγή; Αν είναι εσάς, καλά έκαναν, αν με ρωτάτε. Έχει και ο συντηρητισμός τα όρια του. Πόσο μάλλον στην κρατική παιδεία. Μυρίζει από μόνη της μούχλα, δεν χρειάζεται άλλη.

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