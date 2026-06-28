Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ που ήταν οπλισμένοι με χειροβομβίδες πυραυλικής προώθησης και ότι έπληξε εκτοξευτή ρουκετών στην περιοχή της Ναμπατίγε του νοτίου Λιβάνου προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους στρατιώτες του.

🔥BREAKING: Following repeated Hezbollah attacks and ceasefire violations, the IDF eliminated several RPG-armed Hezbollah terrorists and destroyed a rocket launcher in the Nabatieh area of southern Lebanon.



According to the IDF, the terrorists and launcher posed an immediate… pic.twitter.com/qNvcpi54tS June 28, 2026

Πρόσθεσε ότι έπληξε τη δομή από την οποία επιχειρούσαν οι μαχητές και διέλυσε εκτοξευτή ρουκετών που αποτελούσε απειλή.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ δήλωσε ότι δυνάμεις του σκότωσαν αρκετούς ένοπλους μαχητές στη ζώνη ασφαλείας στη νότια Συρία χθες Σάββατο.

Συμπλήρωσε ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί στην περιοχή προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους Ισραηλινούς αμάχους και στους στρατιώτες του.

protothema.gr