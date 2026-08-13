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Ευρωπαϊκή παρουσία μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου εξασφάλισε η Ομόνοια. Οι πράσινοι υπερκέρασαν το εμπόδιο της Λίνκολν (1-0), προκρίθηκαν στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ και εξασφάλισαν -στο χειρότερο σενάριο- παρουσία στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ.

Το «τριφύλλι» επιβεβαιώνει την ετικέτα του πιο συνεπή εκπροσώπου της Κύπρου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις των τελευταίων χρόνων, καθώς για έκτη φορά την τελευταία εφταετία θα είναι «παρών» στην ευρωπαϊκή σκηνή. Από τη σεζόν 2020-21 όταν έκανε την αρχή μόνο τη σεζόν 2023-24 δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση σε ομίλους ή μετέπειτα League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

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