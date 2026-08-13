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Κρίμα, κρίμα, κρίμα! Η Πάφος FC άγγιξε την ανατροπή-πρόκριση, προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, όμως είδε τη Σάλτσμπουργκ να φέρνει το ματς τούμπα στην επανάληψη και τελικά να παίρνει το εισιτήριο για τα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ.

Μέσα σε 17 λεπτά, ο Ταμπάκοβιτς πέτυχε χατ-τρικ και διαμόρφωσε το 2-3, όμως η παφιακή ομάδα δεν τα παράτησε. Στο 83’ ο Μαμάντοφ με φοβερό γκολ ισοφάρισε σε 3-3 και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο φινάλε. Η Πάφος FC πίεσε ασφυκτικά στα τελευταία λεπτά, ψάχνοντας το γκολ που θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση, παρά την υπερπροσπάθεια όμως, η… δουλειά έμεινε μισή και σε συνδυασμό με το 0-1 του πρώτου αγώνα αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Γιουρόπα Λιγκ.

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